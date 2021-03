Česko zažívá několikátý bod zlomu. Nyní má podle Duška přijít v dubnu

„Tento týden jsme ale stále ve velmi rizikovém bodě zlomu,“ uvedl ve středečním rozhovoru Dušek pro Právo v reakci na dotaz, kdy se situace obrátí k lepšímu.



„Podle optimistických scénářů se to otočí k lepšímu spíš příští týden a dál. Zásadní zlom ale čekejme, až nastoupí efekt vakcinace seniorních skupin. Už nyní má za sebou jednu dávku vakcíny zhruba 60 procent lidí starších osmdesáti let a 30 procent má očkování ukončeno oběma dávkami. Nabíhá očkování u lidí starších 70 let, je tam zhruba 20 procent s jednou dávkou,“ pokračoval dále.

Středeční titulní strana novin Právo (17. března 2021)

Že je Česko v bodě zlomu zopakoval pak ještě v daný den na jednání zdravotnického výboru. „Epidemie se zastavila a doufejme, že jsme v bodě vrcholu a bude dál docházet ke snížení virové nálože. Ještě ale dalších sedm až deset dnů budou nemocnice čelit enormní zátěži,“ uvedl Dušek s tím, že pokud by čísla dále rostla, nemocnice by to zlomilo.



Není to poprvé, co Dušek prohlásil, že je Česko v bodě zlomu. Obdobně totiž mluvil i o týden dříve, tedy 10. března. „Jsme v bodě zlomu,“ řekl tehdy Dušek Radiožurnálu. Ten den se v Česku následně prokázalo 14 528 nových infekcí.

Následně také uvedl, že epidemie začíná zpomalovat.

„Je to zásadní změna. Bavíme se o stagnaci až poklesu, byť čísla jsou stále velmi vysoká, až děsivě,“ řekl Dušek. Přírůstky počtu nakažených podle něj postupně klesaly.

Michal Kubal @MichalKubal "...jsme v bodě zlomu, říká Dušek" (10/03) (Jsme bodě zlomu, řekli Blatný i Dušek - 30/10 Dušek: Jsme v bodě zlomu - 09/11 Dušek: Jsme v bodě zlomu - 11/12 Epidemie je v bodu zlomu, přiznal Dušek 17/02) https://t.co/p1geV7Snlw https://t.co/Ut0gc8Rq1Y oblíbit odpovědět

O měsíc dříve uveřejnil portál SeznamZprávy článek s titulkem ‚Epidemie je v bodu zlomu, v Česku se naplňuje rizikový scénář, přiznal Dušek‘. Šéf ÚZIS se tehdy objevil na jednání sněmovního zdravotnického výboru.

Zlomové body Dušek zmiňoval i v loňském roce. A to hned v říjnu, listopadu i prosinci. „Nacházíme se v bodě zlomu, teď by se měla opatření projevit. Nyní se podle nejnovějších hodnot jeví, že nedochází k eskalaci,“ řekl na tiskové konferenci na konci října Dušek.



„Teď se nacházíme v jakémsi bodě zlomu. Ten velmi nebezpečný a rizikový vývoj, který nastal na začátku října, což byl začátek oněch rekordních nárůstů, se zastavil. Dokonce mírně začíná klesat. Jsme tedy v bodě zlomu, který je ale velmi zranitelný a nejistý. Nemáme prostor pro experimenty, naopak máme prostor pro co nejdůraznější dodržování opatření,“ uvedl například v listopadu v rozhovoru pro Novinky.cz. Ministr zdravotnictví Jan Blatný ve stejný měsíc tvrdil, že Česko pravděpodobně za bodem zlomu už je.

Na podobou věc již před časem upozornil Michal Bláha z Hlídače státu. Ten naopak uvedl na Twitteru citáty politiků, ve kterých mluví o „zlomových týdnech“.



Například o klíčovém týdnu mluvil Andrej Babiš na ke konci října. Na konci roku pak ministr zdravotnictví uvedl, že rozhodující bude právě první týden v lednu.

„Za daleko závažnější považuji to, že roste počet hospitalizovaných. Velmi pečlivě proto sledujeme zejména kapacitu nemocnic a obsazenost lůžek. Rozhodující bude první týden v lednu,“ řekl tehdy.

Michal Bláha @michalblaha 11.3.20 Vojtěch:"Nejbližší 2 týdny budou zlomové" 30.9.20 A.Babiš:"Epidemie je ve zlomové fázi" 25.10.20 AB:"Příští týden bude klíčový" 22.12.20 Schillerová:"Stojíme na rozcestí" 31.12.20 J.Blatný:"Rozhodující bude 1. týden v lednu" 21.2.21 JB:"Nejbližší 2 týdny budou zlomové" https://t.co/vIMR84E8mf oblíbit odpovědět

Tento týden ve středu přibylo v Česku dalších 11 928 potvrzených případů nemoci covid-19, to je o 2 600 méně než ve stejný den předchozího týdne. Od poloviny února neklesají denní přírůstky ve všední dny pod hranici deseti tisíc. V nemocnicích leží s covidem 8 910 pacientů, z toho téměř dva tisíce ve vážném stavu. Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie kleslo z 0,97 na 0,91.