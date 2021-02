Nejsme vládou hanby, ČSSD se nemá za co stydět, domnívá se Hamáček

„ČSSD se nemá za co stydět. V současné vládě se nám podařilo prosadit celou řadu položek z našeho programu,“ řekl Hamáček.

Dodal také, že má pro vyjádření Svatopluka Němečka pochopení, protože Němeček má osobní zkušenost s působením ve vládě s Andrejem Babišem. Podle předsedy ČSSD hraje tato osobní zkušenost roli.

Svatopluk Němeček ve vysílání dříve řekl, že pokud by sociální demokracie odešla z vlády, tak to nikdo nepozná, protože si premiér Andrej Babiš stejně dělá, co chce.

„Já jsem se Svatoplukem Němečkem mluvil, mluvil jsem i s předsedou bohumínské organizace. My jsme strana, kde se spolu bavíme, diskutovali jsme o tom. Usnesení je tak, jak bylo odsouhlaseno, výzvou ke sjezdu sociální demokracie, to znamená, že Bohumínští žádají, aby takto rozhodl sjezd, který má být v dubnu,“ vysvětlil ministr vnitra.

Usnesení bohumínské buňky ČSSD Jan Hamáček respektuje.

„My jsme demokratická strana. Já jejich názor respektuji, jakkoliv s ním nesouhlasím,“ dodal Hamáček.