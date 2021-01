Iniciativa Chcípl PES plánuje na pátek protest, chce blokovat vládní budovy

Zástupci iniciativy Jiří Janeček a Jakub Olbert to řekli v přímém přenosu na facebooku. Dodali, že chtějí zablokovat některé vládní budovy. „Bude to prostě protest, samozřejmě nenásilný, v rámci zákona. Budeme blokovat nějaké vládní budovy,“ řekl Janeček z pivovaru Malý Janek, který v minulosti působil také jako poslanec ODS.

Iniciativa organizuje protest v reakci na čtvrteční tiskovou konferenci vlády, která opatření proti koronaviru dále zpřísnila. Například ubytovací služby budou moci využívat pouze lidé na služební cestě, a to bez rodinných příslušníků. Zájemci o pobyt se budou muset prokázat písemným potvrzením zaměstnavatele či objednatele služby v případě živnostníků. Nové omezení se týká i trhů.

Organizátorům protestu se nelíbí, že vláda si k restrikcím „znovu vybrala nejslabší z nás, podnikatele“. Zaměstnanci podle nich půjdou do továren, které fungují na 120 procent. Zkritizovali také, že vláda dala naději vlekařům, že uvolní jejich podnikání, ale neučinila tak. „Vždyť je to úplně strašný, vždyť ty lidi vháníte do náruče deprese a sebevražd,“ řekl další z organizátorů Jakub Olbert z pražské restaurace Šeberák. Vyčetl vládě, že dělá z policie nepřátele běžných lidí.

Policie bude v následujících dnech a týdnech kontrolovat dodržování opatření proti šíření koronaviru, včetně nově přijatých. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) má ale omezené kapacity, proto nebude chodit dům od domu. Zaměří se na excesy, uvedl Hamáček po jednání kabinetu. Ten rozhodl, že služeb hotelů a penzionů může využívat pouze člověk na služební cestě bez rodiny a s přesným účelem práce. V soukromých objektech by měli trávit čas pouze členové jedné domácnosti.

Policie podle Hamáčka nebude omezovat jednodenní výlety na hory, například tím, že by zřídila kontrolní stanoviště u horských středisek.

Opatření začnou platit v noci z pátku na sobotu, mají snížit mobilitu obyvatel. Trvat budou podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zřejmě dva až tři týdny, až klesnou počty hospitalizovaných s covidem na tři až čtyři tisíce.