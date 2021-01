Dostávám 15 tisíc a potřebujeme 60, říká šéf na protest otevřené hospody

„Ode dneška mám otevřeno jako před nařízením. Nemám už důvod mít restauraci zavřenou,“ řekl Hořín, který podnik zprovoznil i o víkendu v rámci akce iniciativy Chcípl PES.

Restauratér tvrdí, že se k tomuto kroku rozhodl po pečlivé poradě s právníky.

„Jedu v rámci zákona a nikde není napsáno, že musím mít nyní zavřeno,“ uvedl bez dalších podrobností. Nařízení o uzavření hospod podle něj restaurace diskriminuje, protože prodejny obchodních řetězců jsou stále plné lidí a vláda to neřeší.

Do podniku už dopoledne začali přicházet první hosté. „Viděli jsme na internetu, že budete mít otevřeno, tak jsem vás přijeli podpořit,“ řekli například Hořínovi dva muži, kteří do hospody dorazili krátce po otevření a objednali si pivo.

Přišel také místní štamgast Jiří Hamet. „Je to diskriminace a nelíbí se mi to, takže jsem přišel podpořit kamaráda. Byl jsem tady i o víkendu a odcházel jsem, když zrovna přijelo 16 policistů. Měli velkou přesilu,“ uvedl Hamet. Do restaurace chce chodit i v příštích dnech.

V poledne do restaurace dorazila policejní hlídka a upozornila Hořína na to, že je podezřelý ze spáchání přestupku.

„Budu mít dál otevřeno. Předpokládám, že odpoledne přijedou znovu. Možná to budou zase těžkooděnci, kteří tady byli už o víkendu,“ řekl Hořín, který je rozhodnutý případný spor dovést až k soudu.

Kompenzace stačí sotva na zaplacení nájmu podniku

Do restaurace přijeli policisté už během víkendu několikrát, celkem jich podle majitele podniku dorazilo 28. Pokaždé nakonec nařídili restauraci zavřít a v provozu poté zůstalo pouze výdejní okno, ze kterého má ale hospoda jen minimální tržby.

Muže podle jeho slov k otevření hospody přiměly mimo jiné i vážné finanční problémy, do kterých se dostal kvůli dalšímu několikatýdennímu vynucenému uzavření podniku.

„Účet v bance mám už úplně vyčerpaný. Loni jsme všechna nařízení dodržovali a doufali, že nám vláda pomůže. Kompenzace jsou ale velmi nízké,“ uvedl s tím, že měsíčně dostává jako náhradu za zavřenou restauraci 15 tisíc korun, což podle něj stačí pouze na zaplacení nájemného.

„Na nic jiného nárok nemám, protože hospodu provozuji s manželkou. Kde jsou ale další naše náklady na topení a elektřinu? A to se nebavím o tom, že musím zaplatit také nájemné za byt a stravu pro rodinu. Měsíčně potřebujeme zhruba 60 tisíc korun,“ řekl Hořín.

Celkem v Olomouckém kraji v souvislosti s vládními opatřeními policisté o víkendu zkontrolovali zhruba čtyři stovky živnostenských provozoven.

„Pouze ve dvou restauracích na Olomoucku jsme zaznamenali porušení vládních nařízení. V souladu s legislativou jsme jednání provozovatelů zaevidovali a postoupili k projednání příslušnému správnímu orgánu,“ řekl policejní mluvčí Libor Hejtman a dodal, že přestupky návštěvníků, kteří neměli nasazené roušky, vyřešili policisté na místě domluvou.