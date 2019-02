Klienti H-Systemu mohou získat peníze ze Smetkova majetku, úřady však tápou

Kauza H-System listopad 1993 - Podnikatel Petr Smetka založil stavební firmu H-System, která měla stavět cenově dostupné rodinné domky. 1995 - výstavba prvních domků ve Velkých Přílepech a Horoměřicích u Prahy. Firma dokončila zhruba 30 rodinných domů. září 1997 - věřitelé podali návrh na konkurz. Byl vyhlášen v listopadu 1998. říjen 1997 - Část poškozených klientů založila Stavební bytové družstvo (SBD) Svatopluk s cílem pokračovat ve výstavbě. Správce konkurzní podstaty K.Kudláček to za určitých podmínek povolil, nástupce Josef Monsport však později vyzval obyvatele, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. Ze získaných peněz měly být uspokojeny pohledávky všech věřitelů. prosinec 1999 - Policie obvinila v souvislosti s krachem H-Systemu z podvodu Smetku a tři někdejší manažery J.Vítka, J.Eliáše a L.Tůmu. červenec 2000 - Začalo trestní stíhání dvou představitelů SBD Svatopluk I.Krále a P. Středy. Podle žalobce navzdory konkurzu vyvedli z H-Systemu část majetku. srpen 2001 - Na Smetku a tři exmanažery H-Systemu podána obžaloba pro podvod. V kauze přišlo minimálně 1095 lidí o více než 980 milionů korun. únor 2004 - soud vyměřil Smetkovi 12 let vězení, Vítkovi, Eliášovi a Tůmovi 9,5 roku. Představitelé SBD Svatopluk Král a Středa dostali podmíněné tresty v délce 3 a 2 let. leden 2013 - Kvůli amnestii prezidenta soud zastavil stíhání Vítka, Tůmy a Eliáše. Smetky se amnestie netýkala.

leden 2015 - Pražský městský soud rozhodl, že klienti H-Systemu nemusí vyklidit byty v Horoměřicích dostavěné z vlastních prostředků.

červen 2015 - Pražský vrchní soud zamítl žalobu správce konkurzní podstaty Monsporta o vyklizení domů v Horoměřicích.

říjen 2016 - Zakladatel H-Systemu Smetka byl po 12 letech propuštěn z vězení. Odpykal si celý trest. červenec 2018 - Nejvyšší soud rozhodl, že byty v Horoměřicích, které bývalí klienti firmy sdružení v družstvu Svatopluk na vlastní náklady dostavěli, do konkurzní podstaty H-Systemu. Nařídil lidem z družstva Svatopluk, aby se z bytů do měsíce vystěhovali. Rozhodnutí se týká 60 rodin.