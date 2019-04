Fyzikáři jsou ohrožený druh, jejich řady se doplní za víc jak sto let

Výrok děkana plzeňské fakulty potvrzují i dostupná data. Podle výkazů ministerstva školství a výsledků návštěv České školní inspekce na základních a středních školách za poslední 3 roky se podíl kvalifikovaných učitelů a podíl aprobované výuky nedaří významně navýšit.



„Školám se nedaří získat chybějící kvalifikované učitele některých předmětů, pro některé školy je také problém zajistit, aby každý předmět vyučoval pedagog, který vystudoval příslušný obor na vysoké škole, tedy aprobovaný. Přitom platí, že aprobovanost výuky má na její kvalitu významný vliv a dopad. Větší, než prostá kvalifikovanost podle zákona o pedagogických pracovnících,“ potvrzuje náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Největší problémy s nedostatkem kvalifikovaných a aprobovaných učitelů jsou dlouhodobě v Karlovarském a Ústeckém kraji, naopak nejlepší situace je v Jihočeském kraji. Přesná čísla ale ještě nejsou, ministerstvo teprve data ze sčítání učitelského lidu zpracovává, hotová by měla být během pár týdnů.



Atraktivita fyziky je malá a studenti si na ní stěžují

Kvalifikovanost a aprobace Kvalifikace - učitelé, kteří absolvovali učitelský obor na některé z fakult, která učitele připravuje, bez ohledu na to, co na fakultě vystudovali. Data má k dispozici ministerstvo v rámci výkazů. Aprobace - předmět učí učitel, který ho skutečně vystudoval. Tato data má ale ČŠI k dispozici pouze ve školách, které navštívila.

Na neoblíbenost fyziky dopadá i nízký zájem o další předměty, které jsou s ní provázané, zejména o matematiku.

„Pokud si poslechneme rozhovory s populárními osobnostmi jako jsou herci, sportovci nebo zpěváci, zjistíme, že spousta z nich řekne, že ve škole neměli fyziku a matematiku rádi. Matematika i fyzika je ale pro další přírodní vědy a technické obory nezbytná a nemůžeme na jedné straně říkat, že jsou pro nás moderní technologie stěžejní, a zároveň prohlašovat, že je matematika nebo fyzika těžká a nebaví nás,“ říká Randa.



„Poctivě si však musíme říci, že si za neoblíbenost fyziky můžeme jako její učitelé do jisté míry sami. Obsah školské výuky fyziky jsme v uplynulých mnoha desítkách let poměřovali pouze s věcnou správností a zapomínali jsme na didaktiku fyziky, tedy na to, jak fyzikální poznatky předávat žákům, aby pro ně byly pochopitelné a aby byla výuka názorná a zajímavá,“ říká děkan plzeňské pedagogické fakulty. O to více se podle něj nyní musí snažit, a to hned na třech frontách - jako učitelé, učitelé učitelů i jako autoři učebnic.

Zvýšit zájem o fyziku a zkvalitnit její výuku je cílem různých projektů. Jedním z nich je i Elixír do škol zaměřený na kolegiální vzdělávání učitelů.

„Zkoumat a poznávat svět skrze fyziku, to je dobrodružství, které chceme umožnit všem dětem. Sázíme na pokusy a propojování fyzikálních jevů s praktickým využitím. Učitelé se v centrech Elixíru do škol navzájem inspirují a zažívají na vlastní kůži, jak učit poutavě, aby žáky hodiny bavily a více se v nich naučili. Smysluplná výuka pak dá dětem odpověď i na časté otázky: ‚Proč se to mám učit, k čemu mi to bude?‘“, říká ředitelka organizace Petra Prošková.

Poptávka po učitelích fyziky je velká, inzeráty jsou i na sítích

Studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy si na sociálních sítích vytvořili skupinu, kde jsou i nabídky práce. Téměř každý den v ní přibude nějaký příspěvek ze všech koutů republiky, že škola hledá učitele. A často právě učitele fyziky v kombinaci s dalšími aprobacemi.