Školám v kraji chybějí učitelé odborného výcviku, někdy je shánějí roky

9:43 , aktualizováno 9:43

Sehnat dobrého učitele odborného výcviku je náročná a mnohdy velmi zdlouhavá disciplína. Pokud mají práci ve firmě, kde dostávají vyšší platy, do školství se jim příliš nechce. Téměř třetina stávajících kantorů přesluhuje. Průměrný věk mistrů na školách zřizovaných Plzeňským krajem je 52 let, přičemž téměř 30 procent z nich je dokonce starších 60 let.