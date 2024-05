Češi staromilci. Digitální podpis půlka nevyužívá, raději tisknou, ukazuje studie

Elektronický podpis nahrazuje klasický podpis rukou, umožňuje ověření totožnosti podepsaného, je základem digitalizace a usnadňuje komunikaci s úřady, firmami i mezi jednotlivci. Přesto, že významně šetří čas a zjednodušuje řadu úkonů, není zatím v ČR používán většinově.

„Tisk dokumentů kvůli podpisu není přitom jen neekologický. Fyzicky podané, zaslané papírové dokumenty jsou ve firmách i úřadech v konečné fázi digitalizovány, a dochází tak ke zpomalení jejich vyřizování,“ říká Richard Kaucký, spoluzakladatel společnosti Software602, specializující se na digitalizaci procesů ve firmách i státní správě.

Průzkum, který zhotovila společnost Ipsos, odhalil, že zkušenost s využitím digitálního podpisu má pouze polovina Čechů. Není překvapením, že využívání elektronického podpisu roste nepřímo úměrně s věkem. V nejstarší oslovené skupině uživatelů od 54 do 65 let s ním má nějakou zkušenost jen 44,3 % dotázaných, v nejmladší (18-26 let) je to již 65,5 %.

Podle průzkumu nemá dosažené vzdělání na využívání moderního podpisu skoro žádný vliv. Nejvíce jej používají lidé se základním vzděláním. Následují absolventi odborných učilišť a až poté vysokoškoláci a středoškoláci.

Z pohledu využití v regionech lehce převažují lidé v Čechách než na Moravě. Když se podíváme na jednotlivé kraje, nejvíce elektronický podpis využívají lidé v Ústeckém kraji, následovaní Plzeňským krajem, Vysočinou, Středočeským krajem a Moravskoslezským krajem. Nejmenší podíl lidí používajících elektronický podpis je v Praze a v Jihočeském kraji.

Zajímavou skutečností je fakt, že nejčastěji elektronické podepisování využívají obyvatelé nejmenších obcí do jednoho tisíce obyvatel (55,3 %). Na opačném pólu jsou pak lidé z největších měst nad sto tisíc obyvatel, kde elektronicky podepisuje 45,9 % dotazovaných. Za těmito na první pohled překvapivými čísly nejpravděpodobněji stojí menší dostupnost úřadů a pošt, kde je možné podpis ověřit.

I když elektronický podpis dokáže nahradit ten klasický, téměř 68 % respondentů odpovědělo ano či spíše ano na dotaz, zda tisknou dokument, který je třeba podepsat.

Nízká informovanost

Z průzkumu dále vyplynulo, že čtyři z deseti respondentů neví, jak dokument elektronicky podepsat a více než pětina uvedla, že k elektronickému podepisování nemá technické vybavení. Ve skutečnosti ale většinou pouze nevědí, že elektronicky se dá podepisovat i z tabletu nebo chytrého telefonu.

O nedostatečné informovanosti české veřejnosti v otázkách základních výhod digitalizace svědčí i fakt, že osm z deseti dotázaných by více informací z oblasti elektronického podepisování uvítalo.

Podle advokáta Jana Vobořila, který se zaměřuje právě na problematiku lidských práv ve vztahu k moderním technologiím, je informovanost nízká, protože pro velkou většinu lidí nemá elektronický podpis zásadní význam.

„Většina lidí prostě záležitosti vyřizuje datovou schránkou, kde nepotřebujete elektronický podpis. Samotné odeslání dokumentu z vaší datové schránky supluje podpis,“ vysvětluje Vobořil.