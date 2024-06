Kapesné je populární. Dětem ho dává osm z deseti rodičů, zjistil průzkum

Zhruba dvě třetiny rodičů, kteří dětem kapesné dávají, to dělají pravidelně každý měsíc, 36 procent dává kapesné nárazově při nějaké příležitosti nebo když jim to dovolí finanční možnosti. Polovina rodičů dává dětem kapesné bez dalších podmínek, 23 procent jeho výši podmiňuje podílením se na chodu domácnosti a 15 procent prospěchem ve škole.

„V mnoha rodinách funguje forma pozitivní motivace, kdy je kapesné podmíněno splněním určitých úkolů. Nejčastější jde o domácí práce nebo dobrý prospěch ve škole. Tento přístup nejenže děti učí hodnotě peněz, ale také je motivuje k zodpovědnosti a rozvíjí jejich pracovní morálku,“ uvedla k výsledkům průzkumu obchodní ředitelka Partners Banky Lada Kičmerová.

Děti od šesti do 14 let dostávají v průměru 606 korun měsíčně, děti od 14 do 17 let 831 korun měsíčně. O využití kapesného hovoří s dětmi 70 procent rodičů. Mladí dospělí, kteří stále žijí u rodičů a studují, dostávají kapesné v průměru 2 679 korun měsíčně.

Dětem do 17 let rodiče nejčastěji vyplácejí kapesné v hotovosti, dělá to 49 procent rodin. Pro 41 procent je nejvhodnějším způsobem posílat jim peníze na jejich účet, deset procent volí kombinaci hotovosti a bankovního převodu. Dětský účet s platební kartou zřídilo svým dětem 57 procent rodičů.

Průzkum se uskutečnil ve druhé polovině dubna prostřednictvím aplikace Ipsos Instant Research. Zapojil se do něj reprezentativní vzorek 1 050 respondentů ve věku od 18 do 65 let ze všech krajů Česka.