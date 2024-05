Letní dovolená či tábor pro děti. Jak na ně přispívají zaměstnavatelé?

Dovolená je věc, kterou si Češi vzít nenechají, potvrzuje se to každý rok. A letos to nebude jinak. Mnohým na ni ale kvůli vysokým cenám takřka všeho v rodinném rozpočtu zůstane méně peněz než dříve. Přitom je ale odpočinek potřeba. To si uvědomují i mnozí zaměstnavatelé. Jakou formou své lidi v tomto směru podporují?