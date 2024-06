Kam na dovolenou v Česku? Nová místa i cíle, které zatím neobjevily davy lidí

Hruboskalsko v Českém ráji

„Za poslední dekádu se chování českých turistů změnilo hned v několika ohledech. Jednak lidé hledají nové formy turismu. Stále častěji volí dálkové pěší trasy, což potvrzují i naše data,“ popisuje Kateřina Beránková z České centrály cestovního ruchu. Podle jejích dat během posledních čtyř let vzrostl zhruba o pětinu podíl cestovatelů, kteří se rozhodli během dovolené nebo její části pro pěší turistiku.

„V kurzu jsou pobyty, kdy jsou lidé blíže přírodě. A přibylo i těch, co míří za přírodními památkami, nejenom za hrady a zámky,“ popisuje Beránková. Populární je třeba i bikepacking – několikadenní cyklovýlet, při kterém si turista veze všechno potřebné v brašnách na kole. Do přírody chtějí i lidé, kteří nechtějí ztratit svoje pohodlí a přijít o elektřinu, teplou vodu, postel a soukromí je pro ně nepředstavitelné.

„Stoupl zájem i o glamping, který spojuje pohodlí hotelu s dobrodružstvím a romantikou kempu. Je oblíbený napříč generacemi. Je to způsob kempování, který nabízí více soukromí a pohodlí,“ popisuje. Glamping je podle ní atraktivní způsob udržitelného cestování, který ale zároveň umožňuje lidem využívat vymožeností dnešní moderní doby. A současně nabízí mnohem užší spojení s přírodou než třeba pobyt v hotelu.

Po značce i do divočiny

Za renesancí pěší turistiky stojí i úspěšné projekty dálkových stezek. Stezku Českem několik posledních týdnů popularizuje z televizních obrazovek herec a „stezkař“ Miroslav Vladyka. Známý je i systém stezek Via Czechia.

Stezky mohou propojovat památky – třeba Zlatá stezka Zemí hradů propojuje většinu významných hradů v oblasti Českého středohoří. Hřebenovka Českým Švýcarskem spojuje co nejvíce turistických cílů Lužických hor a Českého Švýcarska.

Chodit se ale nemusí jen po červené nebo modré značce. Projekt Správy Národního parku Šumava Do divočiny zavede zájemce do neznačených nebo jindy nepřístupných oblastí národního parku. Průvodci je zavedou třeba do nejhlubšího šumavského údolí přezdívaného Brčálník, do domova tetřívka na Zhůřská hnízdiště. Projít bude možné i Kepelskými mokřady, kde se houpe zem pod nohama. „Ještě zbývají volná místa, o vycházky s průvodci je ale každý rok velký zájem,“ řekl Jan Dvořák, mluvčí Národního parku Šumava.

Vedou střední a jižní Čechy

Podle dat Českého statistického úřadu vyrazí pravidelně na dovolenou zhruba tři čtvrtiny populace. Nejraději Češi plánují dovolenou na srpen, naopak nejméně lákavý je listopad. Dlouhodobě převládají tuzemské cesty nad výjezdy do zahraničí.

Nejoblíbenějším cílem domácí turistiky zůstává Středočeský a Jihočeský kraj, zejména díky kratším víkendovým cestám. Jen pro zajímavost, na zahraniční dovolenou Češi směřují stále nejčastěji do Chorvatska, při krátkodobých cestách na Slovensko.

Za covidu vzrostl zájem o cestování po Česku. Třeba správy národních parků proto doporučují trasy a termíny dobře plánovat. „Doporučujeme se třeba o letních svátcích vyhnout Pramenům Vltavy, Poledníku, Povydří... Šumava je rozlehlá a je zde spousta míst, kde nebude hlava na hlavě,“ doporučuje Dvořák.

To platí i v Krkonoších. Ty jsou menší než Šumava, na nejvyšší horu Česka Sněžku přitom zamíří denně i deset tisíc lidí. To samé platí i pro hrady a zámky. Před přelidněnou Lednicí, Krumlovem a Karlštejnem lze dát letos přednost jinému objektu. Třeba některému z těch, které památkáři představují díky projektu Šlechtická sídla, tentokráte věnovanému Habsburkům.