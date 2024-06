Moře, nebo hory? Češi si plánují léto, do ciziny chtějí hlavně mladí

Na léto se nechystají jen dovolenkáři, ale i ministerstvo zahraničí. „Klíčovou částí prevence je informační systém Drozd, do kterého se loni před cestou do zahraničí zaregistrovalo sto tisíc lidí,“ uvedl včera ministr Jan Lipavský (Piráti).

Nejvíc se lidé registrují před cestami do Egypta, Turecka nebo Británie, ale podceňovat by podle ministra lidé neměli ani výlety do zemí Evropské unie. Přes Drozd dostávají Češi v zahraničí různá upozornění. „Prakticky jsme ho využili při začátku války v Izraeli, při repatriaci turistů z hořícího Rhodu nebo při záplavách ve Slovinsku,“ vyjmenoval Lipavský. Letos je Drozd nově v digitální platformě Portál občana.

Pozor na doklady

Ministr přidal před začátkem dovolených i varování před maličkostmi, které mohou léto zkazit. „Když jedete s dětmi, zkontrolujete, jestli má každé vlastní doklad, a to i po zemích EU, i jen na cestu k sousedům,“ upozornil. Další nepříjemností může být, když rodiče zapomenou vybavit doprovázející osobu písemným souhlasem. „I když to jsou prarodiče, potřebují v některých zemích písemný souhlas s cestou,“ varoval.

Ministerstvo doporučuje sledovat sociální sítě úřadu, kde lze najít třeba upozornění na různé mimořádné události, jako jsou velké sportovní akce nebo stávky, které mohou komplikovat cestu. Samozřejmostí by podle něj mělo být odpovídající pojištění a očkování.

Konzuláty skoro až na pláži

Stejně jako loni budou i letos otevřena sezonně konzulární jednatelství v místech, kam nejčastěji míří čeští turisté. Tedy v chorvatské Rjece a ve Splitu, v bulharském Burgasu a posílení se v létě dočká i konzulát ve španělské Barceloně. „V nouzových případech jsme připraveni pomoct, při ztrátě pasu nebo krádeži peněženky, jízdenky, když se nemáte jak dostat domů,“ slibuje ministerstvo.

Pomoc zastupitelského úřadu v zahraničí má být podle Lipavského až poslední instancí. V provozu už je i jednotná konzulární linka, která bude sloužit nepřetržitě občanům, kteří se ocitnou v nouzi v evropských zemích. „V Chorvatsku a Bulharsku budou také opět čeští policisté,“ potvrdil Lipavský.

Loni v létě vyrazilo nejvíc Čechů opět do Chorvatska, zhruba 800 tisíc. Následovaly Řecko s 640 tisíci a Itálie se 470 tisíci.

Češi opět plánují utratit za dovolenou více než před rokem. Skoro polovinu z celkových nákladů se chystají vydat za ubytování, pětinu za restaurace, desetinu za vstupenky do muzeí a na sportoviště či pojištění. Naopak nejméně se chystají utratit za suvenýry a oblečení.

Všude dobře, doma nejlépe

Češi na dovolené chodí častěji pěšky ● Češi vyrážejí do přírody stále častěji v pohorkách, s batohem a mapovou aplikací v telefonu. „Za poslední dekádu se chování českých turistů změnilo hned v několika ohledech. Hledají nové formy turismu a stále častěji volí dálkové pěší trasy,“ popisuje Kateřina Beránková z agentury CzechTourism. Podle jejích dat během posledních čtyř let vzrostl zhruba o pětinu podíl cestovatelů, kteří se rozhodli během dovolené nebo její části pro pěší turistiku. ● Za renesancí pěší turistiky stojí i úspěšné projekty dálkových stezek. Stezku Českem několik posledních týdnů popularizuje z televizních obrazovek „stezkař“ herec Miroslav Vladyka. Známý je i systém stezek Via Czechia. ● Dovolenou v Česku se ale vyplatí dobře naplánovat. Třeba blížící se červencové svátky jsou dobou, kdy je lepší se vyhnout frekventovaným a oblíbeným místům, pokud nechcete třeba na Sněžku stoupat v nekonečné frontě turistů.

Češi nemíří jen do zahraničí, zhruba 60 procent Čechů se chystá strávit letní dovolenou v tuzemsku, nejčastěji v Jihočeském a Jihomoravském kraji. Vyrazit se chystají obvykle s rodinou, partnerem či partnerkou. V průměru chtějí odpočívat 10 dní, vyplývá z citovaného průzkumu CzechTourismu.

Jako hlavní náplň volna si Češi představují lehčí sportovní aktivity i návštěvy kulturních památek nebo atrakcí určených pro celou rodinu.

V průměru se chystají utratit zhruba 9 300 korun na osobu za celou dobu. „Aktuální data potvrzují fakt, že Češi jsou národ, který rád tráví dovolenou aktivně,“ tvrdí ředitel agentury CzechTourism František Reismüller

Nejčastější zábavou Čechů je pěší turistika, která patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější outdoorové aktivity. „Ostatně, není se co divit, máme nejlepší turistické značení na světě a přes 44 tisíc kilometrů pěších tras,“ dodal ředitel.

Celkem 17 procent lidí se podle jeho průzkumu v létě chystá za památkami, 13 procent za rodinnými atrakcemi a 12 procent se bude „válet“. Více než polovina dotázaných se inspiruje tipy od známých či rodiny a 43 procent vybírá destinaci podle mapy na internetu s vyznačením turistických zajímavostí.