Letenky zlevnily i díky „osekaným“ službám. Co si raději prověřit

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Někam si zaletět je dnes snadné, jen z pražského letiště se přímými letem dostanete do 167 destinací. S nákupem letenky už to může být horší. Každá letecká společnost má svoje podmínky a pravidla a vyznat se v té džungli není jednoduché. Na co si tedy dát pozor, aby se vám výhodně pořízená letenka ve finále neprodražila?