Sádlo, čaj s mlékem, ženy v uniformách. Historik o životě českých letců v Anglii

Skrývá se v názvu knihy Nad mraky nějaký dvojsmysl?

Hledáním názvu vždycky strávím obrovskou spoustu času. Tady mi přišla velká disproporce mezi psanými deníky a pamětí chlapů, kteří v letadle po proražení pokrývky mraků cítili a zažívali mír. Popisovali, jak bylo krásné, když třeba pršelo... A oni se najednou vynořili ve slunci. Současně to ale bylo vražedné prostředí. Opravdu to tedy není jen o tom fyzickém se vznesení nad mraky. Je to také o stavu mysli, který zcela neodpovídal válce a nebezpečnosti podniknuté mise.

Čechoslováci byli úplně odvázaní z toho, že jsou na britských základnách i ženy v uniformách. Ti chlapi opravdu zjistili až časem, že ženy tam nejsou pro jejich obveselení.