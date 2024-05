Feri obdrží od soudu výzvu k nástupu do vězení, rozsudek je vykonatelný

Rozsudek, který poslal bývalého poslance Dominika Feriho na tři roky do vězení za znásilnění dívek, je už vykonatelný. Sdělil to ve středu mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 3 Marek Bodlák. Konkrétní termín zaslání výzvy k nástupu do výkonu trestu nechtěl komentovat z toho důvodu, aby se jej veřejnost nedozvěděla dříve než samotný Feri.