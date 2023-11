Co čeká Feriho ve věznici s ostrahou? Nepříjemná prohlídka, mundur i brzký budíček

Po změně v roce 2017 se v Česku vězení dělí podle způsobu vnějšího střežení, zajištění bezpečnosti a režimu výkonu trestu do dvou typů, a to na věznice s ostrahou a se zvýšenou ostrahou.

Pokud bude rozsudek pravomocný a trest pro exposlance Dominika Feriho zůstane, tak jej čeká nástup do věznice s ostrahou. První, co odsouzený okusí, je prohlídka. Pověřený dozorce, u žen pak dozorkyně, odsouzenému přikáže, aby se svlékl. Poté následuje prohlídka, kdy odsouzený musí například dřepovat.

Vyfasuje ložní prádlo a vězeňský mundur

Web Obase.cz upozorňuje, že se jedná vcelku o ponižující prohlídku, ale zároveň míní, že je to asi jediná možnost, jak snížit průchodnost zakázaných věcí, například drog či telefonů.

Odsouzený je poté odveden do skladu, kde vyfasuje ložní prádlo a vězeňský mundur. Zároveň jsou odsouzenému odebrány potraviny či kuřácké potřeby. Je nutné zmínit, že odsouzený svůj výkon trestu začíná v nástupní věznici, finální věznice může být jiná.

Po vyfasování věcí odsouzeného čeká „nástupák“. „Jedná se o oddělení, kde odsouzený čeká, až se provedou různé administrativní záležitosti a lékařská prohlídka. Zpravidla na tomto oddělení zůstává 2 až 4 týdny,“ popisuje web Obase.cz, který radí lidem ohledně života ve vězení či poskytuje informace o věznicích či propuštění.

V „nástupáku“ se podle webu příliš odsouzení nerozdělují, takže se tam sejde veliká škála odsouzených. „Dost často s abstinenčními příznaky. Příběhům moc nevěřte. Tedy spíše vůbec. Nikomu nic nepůjčujte. Nevrátí se vám to,“ varuje web.

Ve většině nástupních věznic jsou na jedné cele dva až čtyři odsouzení. Během dané doby vězeňská služba zjišťuje všechny možné informace o odsouzeném. Současně dochází k rozhodování o zařazení do konkrétní věznice.

Typy věznic: Věznice s ostrahou: Mírný stupeň střežení - Nedbalostní skutky s trestem do 3 let, úmyslné skutky do 1 roku trestu, pokud se nejedná o sexuálního násilníka, drogového dealera, násilníka pod omamnou látkou, pachatele jiného násilí, nebo někoho, o kom vězeňská služba rozhodne jinak. Střední stupeň střežení: Nedbalostní trestné činy s trestem nad 3 roky, pokud se vězeňská služba nerozhodne jinak. Za úmyslný trestný čin nepřevyšující 3 roky pro odsouzeného, který je ve výkonu trestu nanejvýše potřetí. Nejvyšší stupeň střežení: Ostatní. Věznice se zvýšenou ostrahou: Jsou zařazování odsouzení na doživotí, osoby, jimž byl uložen trest odnětí svobody na dobu nejméně 8 let, nebo odsouzení za úmyslný trestný čin, kteří v posledních pěti letech uprchli z výkonu trestu odnětí svobody nebo z vazby. Osoby výrazně problémové z věznice s ostrahou. Zdroj: Obase.cz

„Zpravidla s umístěním mohou pomoci specialisté, jako je například psycholog, speciální pedagog či vychovatel. Rozhodně ale nikomu příliš nevěřte a nespoléhejte se na něčí slovo. Vězeňské prostředí je pokroucené. Taky nevěřte žádnému vězni, že vám to pomůže zařídit. Teoreticky to sice možné je, ale dělá se to prostě jinak,“ popisuje dále Obase.cz.

Po rozhodnutí o zařazení do nějaké konkrétní věznice přijde zaměstnanec s oznámením a datem eskorty. Eskorta většinou začíná brzy ráno a příjezdem pozdě odpoledne, se zastávkou ve sběrných věznicích.

Na odsouzeného čeká režim

V konečné věznici odsouzený opět ve skladu vyfasuje erár a odevzdá civilní věci. Po návštěvě skladu a další osobní prohlídce jsou vězni umístěni na tzv. nástupní oddíl, kde jsou zhruba dva týdny. Zde se také rozhoduje, na jaký oddíl bude odsouzený následně zařazen.

„O umístění do oddělení s příslušným stupněm zabezpečení rozhoduje s konečnou platností ředitel věznice. Odsouzený umístěný do oddělení se středním nebo vysokým stupněm zabezpečení ve věznici s ostrahou může podat návrh na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení, o čemž rozhoduje místně příslušný soud,“ popisuje postup při umisťování vězeňská služba.

Na odsouzeného čeká také denní režim. Přičemž je nutné zmínit, že režim věznice je stanoven vnitřním řádem, který stanovuje přesný čas pro vstávání, kontrolu vězňů, početní kontroly, osobní volno, stravovací pauzy a další. Řády se mohou lišit podle věznice, která je vydává, vesměs však korespondují a nijak výrazně se neliší.

Obecně vězeň, který nepracuje, má budíček v 5:30 hodin, a to včetně prověrky početního stavu. Po sčítání většina vězňů ještě do snídaně spí. Snídaně jsou poté vydávány mezi 6:00 až 7:00 hodin. Poté opět dochází ke sčítání vězňů.

Po prověrce příslušník vězeňské služby obchází jednotlivé oddíly a ptá se, jestli někdo potřebuje navštívit například zdravotní středisko. Od rána se také vězni musí věnovat úklidu společných prostor. V případě, že vězeň nepracuje, tak od rána do zhruba 15:30 hodin plní povinný či nepovinný program nebo se věnuje odpočinku.

Pracující nejsou frustrovaní

Mezi povinnými částmi jsou například různé programy zaměřené na oblast práce s odsouzenými. Různé programy rovněž spadají do nepovinných aktivit.

Při odpočinku se mohou vězni věnovat sportu či návštěvě knihovny. Mnozí upozorňují, že odsouzení, kteří pracují, jsou obecně více vyrovnaní. Nejsou tak frustrovaní, jsou motivovaní a odměňováni. Odsouzení, kteří nepracují, musí sami zorganizovat denní režim tak, aby jej vyplnili něčím konstruktivním, protože myšlenky vězňů jsou mnohdy tím, co nejvíce narušuje jejich psychiku.