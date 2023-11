Soud shledal Feriho vinným ze dvou znásilnění a pokusu. Dostal tři roky vězení

Obžalovaný jedné z poškozených, tehdy sedmnáctileté dívce, nabídl nápoj, po kterém se dostala do stavu ztráty vědomí a paralýzy, čehož obžalovaný využil. Poté, co se ocitla na posteli, jí sahal na přirození, zasouval prsty do pochvy, měl s ní orální sex. Jednání mělo dopad na její psychický stav a ovlivnilo její život, uvedla soudkyně Lenka Hájková.

Vinný byl shledán i ze třetího činu, kdy měl napadnout stážistku v Poslanecké sněmovně. „Začal poškozenou odahávat, tlačil se na ni, snažil se ji líbat. Stavěla se k jeho jednání odmítavě, snažila se odmítat, říkat, že nemůžou. Obžalovaný však nesouhlas ignoroval a i přes něj pokračoval v osahávání a dále se na ni tlačil, až ji zatlačil ke kuchyňské lince, kde už neměla prostor odstupovat,“ přečetla soudkyně. „Dopustil se jednání, které směřovalo k tomu, že jiného násilím odnutí k pohlavnímu styku, k dokonání však nedošlo,“ dodala. Spáchal tedy závažný zločin znásilnění ve stádiu pokusu.

Pracovníci soudu zahájili den losováním těch, kteří budou smět na kameru natáčet rozsudek. Zbytek bude moci pořizovat pouze hlasový záznam. Feri přišel před devátou a s médii odmítl mluvit. Na otázku, zda trvá na své nevině, odpověděl, že samozřejmě.

Soudní stání začala v únoru tohoto roku, pokračovala v dubnu a poté v říjnu. V úterý zazněly závěrečné řeči.

Obžaloba viní Feriho ze třech skutků, které se podle ní staly v letech 2015 až 2020. První bod se týká dívky, která byla podle výpovědi paralyzovaná a nemohla se bránit. Poté ji Feri měl donutit k pohlavnímu styku. Svou nevinu chtěl Feri v únoru dokázat mimo jiné přečtením konverzací a vytisknutými fotografiemi.

Druhé z dívek měl podle obžaloby hodit něco do pití a poté na ní vykonat orální sex. Šlo o nezletilou sedmnáctiletou dívku. Třetím bodem je pokus o znásilnění nové stážistky v Poslanecké sněmovně v roce 2018.

Feri po zveřejnění článku serverem Deník N a portálem A2larm. rezignoval na svůj poslanecký mandát a zrušil účast v parlamentních volbách, ve kterých měl kandidovat za koalici SPOLU ze čtvrtého místa pražské kandidátky. Strana TOP 09 jej také vyzvala, aby přerušil své členství, než se kauza prošetří.