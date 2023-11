Agresivní styl obhajoby Ferimu přitížil. Roli hrála nulová lítost, říká právnička

Poslechněte si celý rozhovor s advokátkou Houžvovou v Kontextu:

Obhájci Dominika Feriho měli v průběhu soudního procesu jasnou strategii, a to znevěrohodnit výpovědi poškozených. Došlo dokonce také na zesměšňování nebo umenšování následků jeho činů.

Podle advokátky Houžvové má ve způsobu obhajoby rozhodující slovo klient. „Jestliže on říká, já tam budu tvrdit, že jsem nevinen, rozhodně se nedoznám, tak jako obhájce nemůžete samozřejmě říkat pravý opak,“ vysvětluje. Jako obhájkyně by při volbě strategie volila, zda mu zvolený přístup nemůže v důsledku přitížit.

Martina Houžvová Advokátka. Věnuje se domácímu a sexuálnímu násilí. Je specialistkou na odškodňování v soudních sporech. Spolupracuje s organizací proFem, která obětem domácího násilí pomáhá. V roce 2009 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2010. Zkoušky složila v roce 2014. Je partnerem v advokátní kanceláři OKJH.

„Pachateli se sčítá také jeho přístup, že nelitoval, že k tomu viktimizoval poškozené, jakým způsobem o nich mluvil v situaci, kdy se bavíme o trestném činu, který je nějakým způsobem degradující k ženám,“ vyjmenovává Houžvová. Strategie podle ní vychází z informací, které obhajoba měla. „Nemůžu říct, jak by to dopadlo, kdyby zvolili strategii jinou,“ dodává.

Trest, který si Feri vyslechl od soudu je nepravomocný, proti rozhodnutí se může odsouzený stále odvolat. Houžvová uvádí, že odvolací soud zpravidla vyhodnotí, zda soud prvního stupně procesně nepochybil. V případě chyby se celý případ vrací k soudu prvního stupně.

Podle Houžvové se však díky mediální sledovanosti kladl důraz na to, aby vše v pořádku bylo. „Nemůžu předjímat výsledek odvolacího řízení, ale není tak časté, že by to odvolací soudy vyloženě celé rozstřílely, že tohle to je špatně a že rozhodne úplně jinak,“ objasňuje.

„Po 15 letech v advokacii už raději nic stoprocentně nepředjímám,“ dodává nicméně Houžvová s tím, že pokud soud prvního stupně neudělal žádnou zásadní chybu, není důvod jeho rozsudek měnit.

Zmocněnkyně poškozených Adéla Hořejší uvedla, že v začátcích procesu by její klientky nejvíce přivítaly upřímnou omluvu od pachatele. Postoj však přehodnotily v průběhu, kdy se ukázalo, jak agresivní styl zvolil Dominik Feri ve své obhajobě.

Ze zkušeností advokátky pro přeživší bývá nejpodstatnější uznání, že se zločin stal, a lítost. „Obvykle nevolají po nějakých velkých milionech odškodného a i ty tresty nakonec akceptují tak, jak v tom českém prostředí jsou, ale co je opravdu pro ně důležité je to, aby pachatel uznal, že udělal chybu,“ poukazuje Houžvová.

Podle ní je pro klienty důležité, aby to „bylo pojmenováno jako chyba“ a aby pachatel byl odsouzen také společensky. „Aby se jednoznačně řeklo, ano, tomuto člověku se toto stalo, utrpěl tím újmu a vidíme to,“ popsala Houžvová, podle které by bylo ideální to, aby to uznal také pachatel s příslibem, že na svém chování něco změní.

„Spousta klientů třeba říká, že je pro ně důležité zasadit se o to, aby se to nestalo někomu dalšímu, aby tenhle ten konkrétní člověk v tomhle nepokračoval,“ vysvětluje Houžvová.

Soudní proces, který trval téměř dva a půl roku, zakončil poněkud neobvyklý rozsudek. I přesto, že je Feri prvotrestaný pachatel, soud vynesl trest nepodmíněný. „Z naší praxe víme, že většinou, pokud jde o prvotrestaného pachatele, tak soudy ještě sahají k podmíněným trestům a opravdu je tam velká snaha hledat, jak tam tu podmínku udržet,“ zakončuje Houžvová.

