S detaily znásilnění zazněla jména obětí. Vrchol nevkusu, zlobí se advokátka

Do jednací síně při vyhlášení rozsudku nad Ferim byli vpuštění tři kameramani. Předsedkyně senátu Lenka Hájková na dotaz iDNES.tv uvedla, že přímý přenos, při němž byla jména obětí zveřejněná, nebyl povolen. Zmocněnkyně poškozených Adéla Hořejší označila vysílání rozsudku za vrchol nevkusu.

„Je to úplně neuvěřitelné a absolutně nechápu, jak je toto možné, když je celou dobu řízení uzavřené a je chráněná jejich identita. Připadá mi to nehorázně sprosté. Nechápu, jací novináři to mohli udělat, neměli k tomu svolení soudu,“ uvedla Hořejší.

V trestním řádu je napsáno, že není povolené v „zveřejnění obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů nebo jiných informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by umožnily zjištění totožnosti poškozeného uvedeného v některém z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti“. Médiu, které takové informace zveřejní, hrozí pokuta až pět milionů korun.

„Trestní řád striktně dbá na to, aby se podobné situace nestávaly. Samotné poškozené mohou médium zažalovat, bylo poškozené jejich jméno. Nepochybně došlo k chybě a poškození osobnostních práv. To má samozřejmě dopady na psychiku a takový člověk se cítí nějakým způsobem pošpiněn,“ řekl iDNES.cz advokát Jaroslav Ortman.

Části soudu byly tajné kvůli citlivým údajům

Části soudního procesu s Ferim byly uzavřené právě proto, že se projednávaly citlivé informace. Podle Ortmana je zvláštní, že byl rozsudek vysílán živě hlavně proto, že jedné z poškozených bylo v době napadení sedmnáct let.

„Bylo by logické, kdyby nebylo povoleno veřejné přenášení nebo záznam z rozsudku. Předsedkyně senátu měla učinit opatření a požádat sdělovací prostředky, aby to nějakým způsobem korigovaly,“ řekl Ortman.

Připomněl, že živé vysílání rozsudku není neobvyklé. Sám například zastupoval poškozené v případu heparinového vraha Petra Zelenky z roku 2006, kde soud byl vysílán živě.

„Ale samozřejmě při jiných závažných trestný činech, jako jsou vraždy, je to v pořádku, akorát se musí ctít litera zákon, a to je zejména ochrana těch poškozených a zejména mladistvých,“ dodal Ortman.