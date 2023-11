Feri podporoval redefinici znásilnění. Kdyby prošla, obětí bude víc, říká expertka

Překvapil vás rozsudek tří let vězení a odškodné pro tři poškozené, které Feri dostal?

Největší obavy jsem měla z toho, jaká bude reakce veřejnosti, pokud by soud nakonec neuznal důkazy poškozených. To, že to nakonec dopadlo takhle, vítám. Je to důležitý signál pro oběti.

Původně mu hrozilo až 10 let, státní zástupkyně navrhla tři roky. Je to podle vás dostatečné? Nebo nejde ani tak o výši trestu jako o to, že vůbec potrestaný byl?

Už jen to, že byl odsouzený, je důležité. A tři roky v českém kontextu nejsou nijak nízký trest. Za mě je tedy v pořádku. Navíc víme, že pro oběti je velmi často zásadní už jen to, aby soud uznal, co se jim stalo, a uložil pachateli trest.

Kromě toho má Feri navíc zaplatit odškodné ve výši asi půl milionu a uhradit náklady na terapie. Takže abych to shrnula, v českém prostředí a v tom, jak jsme zvyklí trestání vídat, je to dobrý výsledek. Ale samozřejmě uvidíme, jak to dopadne po odvolání.

Myslíte, že to bude motivovat další oběti, kterým se stalo něco podobného?

Já doufám, že je to motivuje. Ale ono to reálně není tak, že všichni pachatelé odchází od soudu s podmínkou. V tomhle případě, který byl tak sledovaný, to bylo vidět. Vysílá to signál obětem, že spravedlnost se dá hledat.

Zároveň si ale myslím, že si lidi mohou také vzpomenout na to, co zažívaly oběti poté, co byl případ vynesený na světlo. Jakým způsobem byly zostuzované, kritizované, znedůvěryhodňované a zpochybňované. To na druhou stranu rozhodně tomu, aby někdo šel něco hlásit na policii, nepomáhá. Čekala bych, že někteří lidé, kteří ve veřejném prostoru o tom takto referovali, se třeba zpětně omluví. Ale jestli se to stane, to nevím.

Jak v tomhle kontextu hodnotíte celé mediální pokrytí kauzy?

Myslím si, že se určitě díky tomu posunul způsob, jak se o podobných případech píše a bude psát. Zkvalitnil se, i když zpočátku to pokrytí nebylo úplně ideální, ale v průběhu se to zlepšovalo.

Soudní proces v únoru vlastně začal tím, že Feri zveřejnil jména některých obětí...

Ano, ale žádné relevantní médium ta jména neuvedlo. To mi přijde jako velmi dobrý obrázek české žurnalistiky a toho, že nějaká ochrana obětí a citlivý přístup panuje. Možná až doteď, kdy zazněla jména poškozených v přímém přenosu.

Jak hodnotíte Feriho vystupování po celou dobu procesu?

Jeho celkové vystupování a to, jakým způsobem mluvil o obětech, jak tvrdil, že policisté pět případů odložili, a ty ani nešly k soudu, že všechno jsou výmysly a mediální hon... to jasně dokresluje obrázek člověka, který byl něco takového schopný dlouhodobě páchat.

Nevím, jestli toho teď sám nelituje, protože možná kdyby zvolil trochu jiný přístup, tak ten trest nemusel vypadat takhle. Přece jenom hraje roli, zda pachatel svých činů lituje.

Feri před několika lety podpořil hnutí MeToo i vaši kampaň, na což reagovala jedna z poškozených, která mu podle soudu napsala „já jsem taky řekla ne“. Jak tu spolupráci hodnotíte?

Podporoval naši kampaň a třeba i redefinice znásilnění (aby se za znásilnění považoval sex bez souhlasu, pozn. red.). Nějakou užší spolupráci jsme s ním neměli, ačkoli vyjadřoval podporu našim snahám.

To je paradoxní, protože kdyby redefinice platila, podle našich analýz a tvrzení některých právníků by některé případy nebyly odložené. Obětí je mnohem víc, než stanulo před soudem.

Já tomu moc nerozumím, proč se choval takhle. Asi zkrátka zakrýval svoje chování tím, že se snažil tvářit liberálně. To ukazuje, že není vždycky tak důležité, co kdo říká, ale to, jak se chová.