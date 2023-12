Odůvodnění v kauze Feri stále není hotové. Je to složité a rozsáhlé, řekl soud

Feriho poslala do vězení předsedkyně soudního senátu Lenka Hájková, exposlanec se na místě odvolal. Žalobkyně i zmocněnkyně obětí Adéla Hořejší si ponechaly lhůtu pro případné odvolání, až prostudují písemné odůvodnění rozhodnutí. To ještě není hotové, což zjistil iROZHLAS.cz, kterému potvrdila informaci o prodloužení lhůty mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 3 Darina Maříková.

„Žádost byla odůvodněna složitostí a rozsáhlostí věci a dále potřebou průběžného činění úkonů i v jiných věcech,“ informovala mluvčí. Takový postup není neobvyklý, v kauze Čapí hnízdo poslance Andreje Babiše například trvalo vyhotovení skoro tři měsíce.

Ovlivnil psychiku dívek, u soudu se smál

Feri je obviněn celkem ze tří skutků. Dva z nich se měly stát v březnu a listopadu roku 2016 ve Feriho bytě. Obě dívky Feri podle obžaloby přes jejich nesouhlas líbal a osahával, následně s nimi prováděl sexuální praktiky. Jedné z poškozených, tehdy sedmnáctileté dívce, podle obžaloby nabídl nápoj, po kterém se dostala do stavu ztráty vědomí a paralýzy, čehož obžalovaný využil.

Poté, co se ocitla na posteli, jí sahal na přirození, zasouval prsty do pochvy, měl s ní orální sex, zaznělo v rozsudku. „Jednání mělo dopad na její psychický stav a ovlivnilo její život,“ uvedla soudkyně.

Vinný byl Feri shledán i ze třetího skutku, napadení stážistky v Poslanecké sněmovně. „Začal poškozenou osahávat, tlačil se na ni, snažil se ji líbat. Stavěla se k jeho jednání odmítavě, snažila se odmítat, říkat, že nemůžou. Obžalovaný však nesouhlas ignoroval a i přes něj pokračoval v osahávání a dále se na ni tlačil, až ji zatlačil ke kuchyňské lince, kde už neměla prostor ustupovat,“ přečetla soudkyně.

„Dopustil se jednání, které směřovalo k tomu, že jiného násilím donutí k pohlavnímu styku, k dokonání však nedošlo,“ dodala. Spáchal tedy podle soudkyně závažný zločin znásilnění ve stádiu pokusu.

Negativně soud zhodnotil Feriho chování při výsleších poškozených, kterých se Feri účastnil ve vedlejší místnosti. „Při výpovědích se smál natolik nahlas, že to bylo slyšet až do jednací síně. Dvě z poškozených to zaznamenaly a při následných znaleckých vyšetřeních to popisovaly jako velmi negativní zážitek,“ vytýkala soudkyně.

Obvinění zásadně odmítá

Feri po vypuknutí kauzy připustil, že se v některých momentech svého života zachoval nevhodně, nepatřičně a negentlemansky. Obvinění ze sexuálního násilí na ženách nicméně celou dobu zásadně odmítá.

„Jako politik musím počítat s osobními útoky a bohužel také s vedením kampaně, které není vždy fér. Nicméně já osobně jsem kampaň vedl vždy fér a nehodlám na tom nic měnit,“ uvedl Feri s tím, že se z chyb poučil. „Nelze však nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak,“ doplnil.