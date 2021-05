Vlna MeToo se teď v Česku asi nezvedne. Byla by ale potřeba, říká expertka

Říká se, že ženy po takových traumatizujících zážitcích mlčí také z důvodu, že obviňují samy sebe.

Určitě. Ženy v takových situacích mají pocity viny. Zároveň si myslí, že nemají žádné důkazy, které by pro to svědčily a podpořily jejich svědectví. V tomto konkrétním případě jde i o to, že mu (Dominiku Ferimu) na začátku komunikace vycházely vstříc a nedokázaly se pak vůči němu postavit, neboť byly paralyzovány jeho jednáním. To jsou běžné reakce na to, když je člověk vystaven něčemu, co se vymyká běžnému chování. Je důležité zdůraznit, že za sexuální násilí je plně zodpovědný ten, kdo se ho dopouští.