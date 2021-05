Je to normální, hájí Schwarzenberg Feriho. Zbytek TOP 09 je zdrženlivý

Spravedlivé potrestání požaduje poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 Jiří Pospíšil, který byl úterními informacemi překvapený. „Kdybych to jako tehdejší předseda TOP 09 věděl, věřte mi, že bych konal a nenechal to zamést pod koberec. Důležité je ale říct, že stále bojujeme v rovině slovo proti slovu. Ale v případě, že se svědectví ukáží jako pravdivá, měl by být podle hesla padni komu padni spravedlivě potrestán,“ uvedl Pospíšil.