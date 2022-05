Exposlanec Feri utrpěl bodnořezná zranění. Měl se pokusit o sebevraždu

„Mohu vám potvrdit, že jsme zasahovali v Kubelíkově ulici na Žižkově. Byla tam naše záchranářská lékařská posádka a také inspektor,“ sdělila na dotaz iDNES.cz mluvčí záchranné služby hl. m. Prahy Jana Poštová.

„Spolupracovali jsme na tomto případu také s policií s České republiky. Muž, který utrpěl zranění, byl po celou dobu při vědomí. Záchranáři jej ošetřili, zajistili a poté transportovali do nemocnice k další péči,“ pokračovala.

„Volajícím nebyl pacient,“ dodala. Podle informací MF DNES záchranáři vyjížděli k sebevraždě a na místě našli muže s bodnořeznými poraněními. Zřejmě šlo o podřezané levé zápěstí a břicho. Policie případ vyšetřuje a zatím nesdělila další podrobnosti.

„Policie byla na místě jako asistence, kdy na základě oznámení na linku 112 byli vysláni záchranáři i policisté. Je to standardní postup, kdy například záchranáři chtějí naši asistenci, tak ji poskytneme. Z důvodu asistence při otevírání bytu to určitě nebylo,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

„Pokud záchranáři usoudí, že by chtěli, aby na místě byli i policisté, přijedeme s nimi současně a jdeme do bytu spolu.Na místě jsou stále kriminalisté a událost se prověřuje. Důležité je, že záchranáři přijeli včas a člověku, který potřeboval pomoct, doufejme, že mu pomoci bude,“ doplnil.

Feri chce prokázat svoji nevinu

Policie Feriho trestně stíhá za sexuální obtěžování a znásilnění. Deník N a A2larm přišly s važným obviněním ze strany dívek, u kterých se brutálně dožadoval sexu navzdory tomu, že ony nechtěly.

Pokud by Feri byl odsouzen, hrozilo by mu i 10 let vězení. Je totiž stíhaný i pro trestný čin znásilnění spáchaného na dítěti. V tomto případě bylo podle policie oběti 17 let.

„Přeji mu uzdravení, nejen fyzické. Zaslouží-li si trest, ať ho dostane a ať si ho odpyká. Ale také si zaslouží druhou šanci. Je mu 26 let…“ reagoval na Twitteru bývalý Feriho spolustraník z TOP 09 Miroslav Kalousek.

Posun ve Feriho kauze nastal před dvěma týdny, kdy mluvčí pražského zastupitelství Aleš Cimbala informoval o tom, že bývalý politik neuspěl se svojí stížností proti zahájení trestního stíhání ze znásilnění.

Feri tehdy na dotaz iDNES.cz reagoval, že své jméno očistí. „U většiny nařčení jsem doposud prokázal, že jsou nepravdivá a policie je odložila. A to včetně těch, která mediálně nejvíc rezonovala. Jsem přesvědčen, že se mi to podaří i u zbytku. Pokud jde o další kroky ve vztahu k odloženým případům, tak to nyní nemohu komentovat,“ napsal v SMS zprávě.

Bylo to vůbec potřetí, kdy se ke svému případu vyjádřil. Poprvé tak učinil bezprostředně po zveřejnění kauzy, podruhé pak začátkem března na svém Instagramu. „Po 9 měsících konečně nastal posun. Prokážu svou nevinu tak jako doposud ve všech ostatních případech v této věci. Doufám, že s vámi brzo budu komunikovat jako dřív,“ sdělil svým sledujícím.

Těch měl původně více než 1 milion. Především mladou generaci si v minulosti získal pro svoji otevřenost, během pandemie koronaviru, kdy bývalá vláda Andreje Babiše informovala zmatečně, pak podával srozumitelné zprávy o nařízeních vlády prostřednictvím. V okamžiku, kdy reportéři Deníku N a A2larm přinesli první svědectví od údajných obětí znásilnění, mu pak počet sledujících ubyl o více než 200 tisíc.