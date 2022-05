Feriho stížnost proti stíhání za znásilnění žalobce zamítl. Hrozí mu až 12 let

„Ve vámi dotazované věci byla obviněnou fyzickou osobou podána stížnost proti zahájení trestního stíhání. O stížnosti rozhodovalo Městské státní zastupitelství v Praze, které stížnost jako nedůvodnou na konci měsíce dubna zamítlo,“ potvrdil informaci pro iDNES.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Uvedl dále, že vyšetřování pořád probíhá, což je další fáze přípravného trestního řízení, nemůže k němu ale nyní poskytnout více informací.

„Ve zbylé části týkající se skutků, pro které nebylo obviněnému sděleno obvinění, dosud probíhalo samostatné prověřování. Nyní však policejní orgán rozhodl usnesením o odložení této věci, neboť z dosavadního prověřování nevyplynuly takové skutečnosti, které by umožňovaly prověřované jednání posoudit jako trestný čin,“ sdělil dále redakci.

Svůj záměr aktivně proti stíhání bojovat sdělil exposlanec začátkem března na svém Instagramu. „Po 9 měsících konečně nastal posun. Prokážu svou nevinu tak jako doposud ve všech ostatních případech v této věci. Doufám, že s vámi brzo budu komunikovat jako dřív,“ napsal bývalý poslanec. Deníku N doplnil, že proti stíhání podává stížnost.

Policie bývalého politika vyšetřuje od června

Policie bývalého mladého politika TOP09 prošetřuje od loňského června. Jejich konání předcházelo zveřejnění svědectví několika žen, které měl Feri sexuálně zneužít přes jejich nesouhlas, snažil se z nich vylákat nahé fotografie nebo je veřejně dehonestoval.

Politik se sice za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování v některých situacích omluvil a následně rezignoval na poslanecký mandát a zrušil účast ve sněmovních volbách, odmítá ale, že by se dopustil sexuálního násilí.

„U většiny nařčení jsem doposud prokázal, že jsou nepravdivá a policie je odložila. A to včetně těch, která mediálně nejvíc rezonovala. Jsem přesvědčen, že se mi to podaří i u zbytku. Pokud jde o další kroky ve vztahu k odloženým případům, tak to nyní nemohu komentovat,“ sdělil redakci Dominik Feri.