Byl Feri nepříčetný? Expolitik neustál tlak, shodují se právník a psycholog

Feri, kterého policie trestně stíhá za sexuální obtěžování a znásilnění žen, včetně nezletilé dívky, odvezla sanitka v sobotu do nemocnice. Podle mluvčí pražských záchranářů Jany Poštové byl zraněný po celou dobu při vědomí.

Čin mladého expolitika vyvolal polemiku na sociálních sítích. Někteří diskutující vynesli ortel, že to chce uhrát na psychické problémy, tedy nepříčetnost, aby nemusel po odsouzení do vězení. A tak si prý hrál na to, že si sáhl na život.

S touto verzí ale nesouhlasí advokát Ticháček. Už jen proto, že ví, jak náročné kolečko po doktorech by Feriho, vystudovaného právníka, čekalo. „Dalo by se to vyložit tak, že je v obrovském stresu. To je něco, na co nebyl psychicky připravený. Dovedu si představit, že to neunesl pod tíhou okamžiku,“ sdělil iDNES.cz.

Vyvrátil i motiv přiznání se k činům. „Myslím, že by argument s přiznáním (u soudu, pozn. red.) neobstál,“ odvětil advokát a dodal, že předpokládaný pokus o sebevraždu odráží jeho aktuální psychický stav.

Nepříčetnost by se Ferimu prokazovala těžce

Verzí s psychickým vykolejením je Ticháček přesvědčený i z důvodu, že by se případná duševní nemoc nebo nepříčetnost předstírajícímu Ferimu prokazovala velmi těžce.

„Klidně by s verzí nepříčetností mohl přijít až nyní, ale zkoumala by se jeho příčetnost zpětně – v době údajného spáchání skutku. Mám za to, že jeho tehdejší chování bylo naprosto normální a obvyklé,“ přemítá.

Vysvětluje, že by odborníci museli zkoumat expolitikovu psychickou anamnézu, přičemž jde o podrobné zkoumání. „Vyptávali by se ho na to, jak by jim ten stav popsal, jestli je to přiléhavé, jestli nepoužívá slova, která by daný stav podporovala,“ říká Ticháček, podle kterého by se následně soud při svém verdiktu opíral o posudek.

Sebevraždu páchají lidé v bezvýchodné situaci

Klinický psycholog a terapeut Jan Kulhánek přiznává, že k okomentování takové situace je potřeba, aby psycholog s dotyčným nejprve mluvil. Přesto alespoň obecně okomentoval, co mladé lidi k takovým závažným rozhodnutím často vede.

„Pokus o sebevraždu v mladém věku páchají lidé, kteří jsou vystaveni velkému tlaku, trpí depresemi nebo mají pocit, že jsou v bezvýchodné situaci. Nebo mají impulzivně pocit, že jsou v situaci, ze které nevede cesta ven, což může být i rozchod nebo vážný konflikt s rodinou. Ale můžou to být i dlouhodobě trvající deprese nebo pocit, že jde život směrem, kterým nechci a nedokážu to změnit,“ vysvětlil Kulhánek.

Dodává, že naštěstí ne vždy se lidem podaří ukončit život. „Potom je z toho jenom pokus,“ říká s tím, že po převozu do nemocnice je těmto pacientům nabídnuta psychologická nebo psychiatrická konzultace. „S tou ale musí dospělý člověk souhlasit,“ upozorňuje.

„Někdy je nabídnuta krátkodobá psychologická nebo psychiatrická péče či hospitalizace, což ale lidé často odmítají,“ říká.

Na Feriho pravděpodobný pokus o sebevraždu reagoval v sobotu i bývalý ministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Přeji mu uzdravení nejen fyzické. Zaslouží-li si trest, ať ho dostane a ať si ho odpyká. Ale také si zaslouží druhou šanci. Je mu 26 let...“ okomentoval na Twitteru.