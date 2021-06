Zasloužíte si všechno, co se vám děje. Feriho ctitel spílal moderátorce ČT

„Feri byl nejlepší a kvůli lidem, jako jste vy, musel jít do hajzlu,“ napsal anonymní pisatel. „Doufám, že jste teď šťastná – to vám feministkám přece dělá radost, když můžete potopit úspěšného muže, nebo ne?“ pokračoval.

Autor tohoto příspěvku reagoval na článek Bartošové na serveru Aktuálně.cz, v němž poukázala na každodenní situace, do kterých se ženy v českém prostředí napříč profesemi dostávají.

Uvedla několik případů ze své praxe, které ji samotnou dostávají do nepříjemných situací. Mezi nimi moderátorka vyjmenovala například: „No jo, další hezká mluvící hlava“, „Dejte tam Lindu, ať se máme na co koukat“ nebo „Hele, Barbie má výročí, tak to dáme napsat Lindě“.

V soukromých zprávách pak novinářka dostává fotografie od uživatelů sociálních sítí ve spodním prádle i bez něj nebo přiblížené snímky jí samotné ve studiu. Popsala také několik situací v běžném životě mimo internetové prostředí, které jí přináší pocit méněcennosti, na což reagoval anonymní autor zmíněného výhružného příspěvku.

Ve zmíněném článku pak Bartošová navrhla, jak problému čelit. Důležité je podle ní ctít presumpci neviny ohrožovaných osob, nastavovat jasné hranice, přenastavovat zažité vzorce a nebanalizovat citlivost druhých.

Fajn lidé mezi námi aneb proč o tuhle "pozornost" opravdu nikdo nestojí. A proč můžou být obavy z reakcí kohokoliv v jakémkoliv příběhu na místě. (samozřejmě tento milý pán není sám.)

Výhružným zprávám čelí také novinářka a moderátorka pořadu 168 hodin Nora Fridrichová. Ta komentáře většinou nebere vážně také vzhledem k tomu, že autoři těchto příspěvků se schovávají za anonymní profily. Útoky jsou podle ní často vedené na její vzhled a inteligenci.

V případě, že se negativní a výhružné komentáře začnou týkat jejích dcer, je ale nucena zakročit. Takové situace řeší s příslušnými orgány.

„Orgány toho ale nevykonají moc, jsme v Česku. Po komentáři o uříznutí mé hlavy ten člověk spadl do správního řízení a dostal banální trest, třeba stovku. Už zase píše dál,“ uvedla.

Na nevhodné chování na sociálních sítích i mimo ně si stěžují také političky. Svou podporu ženám v březnu vyjádřila například předsedkyně strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Nikdy na ni nerezignujme - ani tváří v tvář zlé a zbabělé mysli,“ napsala na Twitteru a připojila snímek sprostých, výhružných zpráv, které sama dostává.

Politička byla natolik zaskočena Feriho aférou, že potřebovala na reakci více času, než je u ní obvyklé. „Dominika považuji za svého přítele a věřím, že očistí své jméno. Pro politiky však platí presumpce viny a já osobně po tom vždy volala. Chci proto poděkovat za jeho rozhodnutí vzdát se mandátu poslance a nekandidovat v nadcházejících volbách,“ napsala nakonec Pekarová Adamová na Twitteru.

Kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování se na mediální scéně strhla diskuze, do které přispěl i bývalý předseda strany Karel Schwarzenberg. „Že 25letý kluk se snaží holku dostat do postele a opačně bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci,“ okomentoval situaci na dotaz iDNES.cz. Situaci zlehčoval i například senátor Tomáš Czernin.

„Chci se omluvit za to, co od některých kolegů zaznělo,“ byla nucena v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz poté říct Pekarová.

Feri se v květnu vzdal poslaneckého mandátu i členství v TOP 09 a podle všeho navždy opustil politiku.

