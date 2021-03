Tolik nenávisti jsem ještě nezažila, rozplakala se u soudu politička

„Chci vědět, jestli vám někdo řekl, že viděl tento příspěvek, následně ten otevřený dopis? Jestli tomu věřili a jakým způsobem reagovali? Rodina, vaši kolegové?“ zeptala se během výslechu Richterové soudkyně Dagmar Stamidisová.

„Nejbližší rodina viděla, jak jsem z toho rozhozená. Tolik nenávistných zpráv jsem v životě nedostala,“ začala odpovídat žalobkyně. V tu chvíli jí vyhrkly slzy. „Já se omlouvám,“ snažila se ovládnout emoce. „Je mi to moc trapné,“ utírala si oči kapesníkem.



„Jde o to, že žiju život úplně normální mámy. Snažím se co nejlíp dělat politickou práci – podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A na slušnou žádost o stažení lži prostě přijde stupňování útoku. Mně psala spousta cizích lidí ošklivé nadávky. Nechci to opakovat, jsou to sprosťárny. Spousta lidí psala výzvy k zabití veřejně po internetu. To nejsou normální věci a nemůžeme dopustit, aby se to dělo,“ plakala politička.



Soudkyně pak oznámila, že její výslech dokončí u dalšího jednání.



Předmětem sporu je hoax neboli nepravdivý příspěvek, podle kterého měla Olga Richterová prohlásit mimo jiné to, že „bychom v ČR mohli v první vlně přijmout desítky tisíc uprchlíků a věnovat jim pro jejich pohodlí startovní byty pro mladé“. Politička označila výrok, který je jí podsouván, za lživý. Trvá na tom, že nikdy nic takového nevyslovila.



Zřejmě poprvé se tato „citace“ objevila v srpnu 2018 na facebookové stránce Pirátská pravda, se kterou však Česká pirátská strana ani Richterová nemají nic společného. Smyšlený příspěvek pak v červenci 2019 sdílela aktivistka Nela Lisková. Ta dnes u soudu odmítla, že je jeho autorkou.

Richterová ji tehdy upozornila, že jde o lež a požádala ji, aby příspěvek smazala. Obě strany sporu se nyní rozcházejí v tom, zda to Lisková udělala dobrovolně (to tvrdí žalovaná aktivistka), nebo nepravdivý status odstranil Facebook, což chce prokázat žalobkyně.

Lisková měla tentýž hoax sdílet na svém facebookovém profilu znovu v prosinci 2019. Pirátka opět žádala o jeho odstranění, pak se rozhodla bránit právní cestou a podala na Liskovou žalobu.



Aktivistka následně reagovala veřejným prohlášením (otevřeným dopisem), ve kterém označila kauzu za zpolitizovanou, Richterovou za hysterku, která si hraje na oběť, a Českou pirátskou stranu za zločineckou neofašistickou organizaci, která podporuje terorismus.



„Ze své strany neshledávám absolutně žádné pochybení. Prezentuji svobodně své politické názory, což není zločin,“ řekla před soudem Lisková.



Hájila se tím, že nemá povinnost ověřovat si pravdivost sdílených příspěvků. „Osobně nejsem přesvědčená o tom, že to není pravda,“ dodala k výtce, že šířila lež.

Politici podle ní obecně vydávají za hoax něco, v čem přestřelí. „Řeknou absolutní šílenost, zvedne se vlna nespokojenosti, protest, a oni to následně dementují s tím, že to tak nemysleli,“ reagovala žalovaná žena. Nijak však nedoložila, že politička sporný výrok o bydlení pro migranty někdy skutečně vyslovila.



Lisková připustila, že v návaznosti na ni mohly hoax sdílet stovky lidí z údajných dvaceti tisíc sledujících, které na Facebooku má. Trvá na tom, že příspěvek odstranila sama „z elementární slušnosti“ poté, co ji k tomu Richterová vyzvala.



Místopředsedkyně České pirátské strany žádá omluvu i to, aby soud aktivistce další podobné útoky na její adresu zakázal. Domáhá se také odškodnění za nemajetkovou újmu ve výši 550 tisíc korun. Už dříve uvedla, že vysouzené peníze daruje na dobročinné účely, konkrétně na boj s dezinformacemi.



Soud by měl pokračovat koncem května projednáváním dalších důkazů a výslechem případných svědků. Mohl by také již rozhodnout.



Nela Lisková je bývalá politička, exčlenka ČSSD, která v roce 2014 neúspěšně kandidovala za stranu Lev 21 na ostravskou primátorku. V letech 2016 až 2017 vystupovala jako údajná konzulka proruské Doněcké lidové republiky a snažila se v Ostravě zřídit její diplomatické zastoupení, což soudy zarazily. Do února 2020 byla ve vedení organizace Národní domobrana.