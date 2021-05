Zabarikádoval dveře a donutil mě k sexu. Feri čelí obviněním z obtěžování

O sexuálním zneužití hovoří dvě studentky. Petru měl Feri přinutit k sexu během párty, kterou pořádala u sebe doma. Když už byla opilá, měl ji politik zatáhnout do jejího pokoje, který následně zabarikádoval nočním stolkem. „Potom ji tlačil do sexu tak dlouho, dokud k němu nedošlo, i když opakovaně vyslovila nesouhlas,“ řekla novinářům z Deníku N a portálu A2larm její kamarádka.



Petra to následně potvrdila. „Měla jsem ho za tu liberální hvězdu, která má velký vliv na mladé lidi a kasá se hodnotami moderní společnosti. Proto jsem se bála, že mi nikdo neuvěří,“ vysvětlila, proč také nešla po incidentu na policii. Další dívku měl podle svědectví Feri sexuálně zneužít ještě v době, kdy působil jako radní Teplic.

Po nedobrovolném pohlavním styku Markéta z bytu utekla. Na policii se však nikdy neobrátila. Prý se bála, že proti v té době už známému politikovi neobstojí a nikdo jí neuvěří. „Snažila jsem se ten zážitek prostě vytěsnit,“ doplnila.



Znásilnění Ferim popsala Deníku N i další studentka. „Vlezl ke mně do sprchy a začal se nevybíravě dožadovat sexu. Tlačil na mě. Nemohla jsem odejít, protože mi zatarasil cestu. Pořád mi opakoval, že to bude jenom trochu, že to bude jen chvíli a moje odmítání ho vůbec nezajímalo,“ popsala průběh znásilnění Deníku N studentka Markéta. Nakonec ji měl Feri proti její vůli znásilnit, přestože mu několikrát jasně zopakovala, že si to nepřeje.

S Ferim se seznámila prostřednictvím seznamovací aplikace Tinder. Po několika dnech společného psaní se domluvili, že se sejdou na večírku v soukromém bytě v Praze. Právě tam mělo k incidentu dojít. Markéta se šla nad ránem před spaním vysprchovat, jenže do koupelny, která nešla zamknout, za ní údajně dorazil nahý Feri.

Poslanec Dominik Feri se po zveřejnění článku zatím nevyjádřil, redakce iDNES.cz se snaží získat jeho stanovisko i reakci stranických kolegů.



Nejmladší poslanec a hvězda Instagramu

Feri vstoupil do politiky v roce 2014, kdy se v 18 letech stal zastupitelem za TOP 09 v Teplicích. Na další metu dosáhl o tři roky později. Uspěl ve volbách do Sněmovny a ve 21 letech se stal nejmladším poslancem v historii. Na pražské kandidátce TOP 09 přitom figuroval až na posledním 36. místě, téměř 15 tisíc preferenčních hlasů ho však posunulo až do Sněmovny.

Během pandemie koronaviru se stal hvězdou sociálních sítí. Část mladých lidí během krize získávala aktuální informace pouze z jeho profilu na Instagramu, kde pomocí žlutých vykřičníků vysvětloval často nepřehledná vládní opatření. Díky tomu letos v únoru překonal, jako třetí Čech v historii (po fotbalistovi Petru Čechovi a moderátorovi Leoši Marešovi, pozn. red.), na této síti hranici 1 milionu sledujících.

Posléze se také podílel na vzniku vládního informačního portálu, který měl lidem zjednodušit orientaci ve vládních covidových opatřeních. „Web je napsaný tak, aby opatřením rozuměl každý, je napsaný ‚lidskou řečí‘, ne právními formulacemi,“ vysvětlil tehdy Feri, který vznik portálu inicioval během interpelace na premiéra Andreje Babiše ve Sněmovně.

Feri během práce v Poslanecké sněmovně dostudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Právu se chtěl naplno věnovat hned po konci mandátu v říjnu letošního roku. Nakonec se však rozhodl, že bude křeslo ve Sněmovně obhajovat. Přesvědčily ho k tomu právě i ohlasy mladých lidí na sociálních sítích. Na kandidátce koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) v Praze mu patří čtvrtá příčka.