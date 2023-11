Zveřejnění jmen obětí u soudu s Ferim začal řešit Úřad pro ochranu osobních údajů

Zahájení správního řízení s televizí potvrdil mluvčí úřadu Milan Řepka. Na případ upozornil iRozhlas.cz.

„Úřad pro ochranu osobních údajů ve věci zahájil správní řízení, a to pro podezření ze spáchání přestupku podle zákona o zpracování osobních údajů, kterého se televize měla dopustit zveřejněním informací umožňující zjištění totožnosti tří lidí v postavení poškozených, prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě,“ sdělil Řepka.

Dodal, že pokud jde o přestupek spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo podobným způsobem, výše pokuty se může vyšplhat až k pěti milionům korun.

Zmocněnkyně tří poškozených Adéla Hořejší se k zahájení správního řízení nechtěla vyjadřovat. Těsně po rozsudku ale označila vysílání za vrchol nevkusu.

Soudkyně přímý přenos nepovolila

„Je to úplně neuvěřitelné a absolutně nechápu, jak je toto možné, když je celou dobu řízení uzavřené a je chráněná jejich identita. Připadá mi to nehorázně sprosté. Nechápu, jací novináři to mohli udělat, neměli k tomu svolení soudu,“ uvedla Hořejší po vyhlášení rozsudku.

V přímém přenosu z vynášení rozsudku nad bývalým poslancem TOP 09 Dominikem Ferim zazněla vedle velmi intimních detailů spáchaných skutků plná jména tří poškozených. Do jednací síně při vyhlášení rozsudku nad Ferim byli vpuštěni tři kameramani.

Předsedkyně senátu Lenka Hájková na dotaz iDNES.cz uvedla, že přímý přenos, při němž byla jména obětí zveřejněná, nebyl povolen. Části soudního procesu s Ferim byly uzavřené právě proto, že se projednávaly citlivé informace.

Minulý týden soud zatím nepravomocně uložil bývalému poslanci tři roky vězení za dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Zároveň musí zároveň uhradil poškozeným nemajetkovou újmu ve výši 300 tisíc, 150 tisíc a 60 tisíc korun.