Sexuální násilí popírám. Za nevhodné chování se stydím, uvedl Feri

„Před dvěma lety jsem čelil falešnému nařčení ze sexuálního násilí. Z těchto lživých nařčení pak vychází další pomluvy, kterým se člověk může jen těžko bránit. Nicméně lživá nařčení ze sexuálního násilí, která se objevují v posledních dnech, nejčastěji anonymně na sociálních sítích, a která se dotýkají nejenom mě, ale také mého okolí, zásadně odmítám,“ napsal Feri na webu TOP 09.

„Jako politik musím počítat s osobními útoky a bohužel také s vedením kampaně, které není vždy fér. Nicméně já osobně jsem kampaň vedl vždy fér a nehodlám na tom nic měnit,“ doplnil.

„Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak,“ napsal také poslanec.

Zabarikádoval dveře a donutil mě k sexu. Feri čelí obviněním z obtěžování Deník N a A2larm přinesly nyní svědectví dívek, které poslance viní z toho, že je v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutil k pohlavnímu styku. Studentky se údajně neobrátily na policii, protože se bály Feriho vlivu.

„V české společnosti je toto téma stále pokládáno za tabu. Některé věci jsou běžné, ale rozhodně by býti běžné neměly. A nelze je omlouvat či tolerovat s odkazem na to, že jsou běžné, nebo se staly v mládí. Jsem připraven v budoucnu o této problematice mluvit a využít všech svých možností a sil, aby dostala takovou pozornost, jakou si zaslouží. Ušel jsem kus cesty a snažil se své nedostatky překonat. Věřím, že jsem se vydal správným směrem. To ukáže mé další působení a čas,“ uzavírá své prohlášení.