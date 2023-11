PŘEHLEDNĚ: Obvinění, soudy, média. Jak šel čas s případem Dominika Feriho

Květen 2021 První svědectví

První svědectví přinesl Deník N a A2larm v květnu před dvěma lety. O sexuálním násilí z Feriho strany v článku mluvilo hned několik žen. Některé z nich se poté rozhodly podat žalobu, přičemž u některých případů soud neshledal, že byla naplněna skutková podstata znásilnění.

Podle popsaných událostí měl Feri s mladými ženami sex, ačkoli to výslovně odmítaly. Po dalších měl poslanec chtít nahé fotografie nebo je veřejně zesměšňovat.

Zneužití popsaly dvě studentky. Petru měl Feri přinutit k sexu během párty, kterou pořádala u sebe doma. Když už byla opilá, politik ji podle jejích slov zatáhl do jejího pokoje, který následně zabarikádoval nočním stolkem. Potom ji tlačil do sexu tak dlouho, dokud k němu nedošlo.

Druhá mladá žena popsala, že Feri vlezl k ní do sprchy a začal se nevybíravě dožadovat sexu. „Tlačil na mě. Nemohla jsem odejít, protože mi zatarasil cestu. Pořád mi opakoval, že to bude jenom trochu, že to bude jen chvíli a moje odmítání ho vůbec nezajímalo,“ popsala průběh znásilnění.

Ferimu podle svých slov několikrát opakovala, že si s ním sex mít nepřeje. Po nedobrovolném pohlavním styku z bytu utekla, na policii se však nikdy neobrátila. Prý se bála, že proti v té době už známému politikovi neobstojí a nikdo jí neuvěří. „Snažila jsem se ten zážitek prostě vytěsnit,“ doplnila.

„Nechoval jsem se vhodně“

Feri po zveřejnění článku připustil, že se v některých momentech svého života zachoval nevhodně, nepatřičně a negentlemansky. Obvinění ze sexuálního násilí na ženách nicméně celou dobu zásadně odmítá.

„Jako politik musím počítat s osobními útoky a bohužel také s vedením kampaně, které není vždy fér. Nicméně já osobně jsem kampaň vedl vždy fér a nehodlám na tom nic měnit,“ uvedl Feri s tím, že se z chyb poučil. „Nelze však nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak,“ doplnil.

Poté se na dlouhou dobu na sociálních sítích odmlčel.