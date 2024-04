Ferimu chyběla sebereflexe, ve vězení ho zvláštní přístup nečeká, říká advokát

Odvolací soud dnes (v pondělí) potvrdil tříletý trest pro Dominika Feriho. Dalo se to očekávat?

Neznám tu kauzu tak, že bych znal spis, znám ji jen z médií. Rozsudek má tři části, je to výrok o vině, o trestu a o náhradě škody. Odvolací soud je přezkoumal a z rozhodnutí je patrné, že ani v jedné části neudělal soud prvního stupně nějakou chybu, která by ospravedlňovala to, že by se rozsudek musel rušit.

Může nyní proti rozhodnutí ještě něco udělat?

Může ještě využít mimořádného opravného prostředku, kterým je dovolání k Nejvyššímu soudu. Předpokládám, že to udělá. Už to ale nemá vliv na právní moc rozsudku. Teď mu přijde výzva k nástupu trestu a on pak případně bude muset ten rozsudek napadat u Nejvyššího soudu. Už ale v době, kdy pravděpodobně bude ve výkonu trestu. Tam je potom možnost přezkumu hodně omezená, zkoumá se jenom právní stránka věci, právní hodnocení. Není tam prostor pro nové skutkové dokazování.

Když se vyčerpají všechny prostředky, vždy existuje možnost pravomocné rozhodnutí napadnout u Ústavního soudu ústavní stížností. Trestní řád potom zná i další mimořádné opravné prostředky, například obnovu řízení. To by se ale musel najít nějaký důkaz, který v době tohoto řízení nebyl k dispozici. A jsou tam docela přísné podmínky. Rozhodující je, že dnešním vyhlášením je to rozhodnutí pravomocné.

Co teď tedy Dominika Feriho čeká? Musí ihned nastoupit do výkonu trestu?

Přijde mu od soudu výzva k nástupu výkonu trestu. Myslím, že na to není pevná lhůta, je to spíše organizační záležitost, protože se musí vybrat nějaké zařízení, kde se trest bude vykonávat. Jsou to nižší jednotky měsíců, nebude to dlouhá doba.

Může si sám vybrat, do kterého zařízení bude umístěn? Bude případně hrát roli i fakt, že jde o veřejně známou osobnost?

Vybrat si nemůže. Bude někam umístěn a poté, když bude trest vykonávat, existují možnosti, jak to místo změnit. Musí se požádat věznice, do které dotyčný chce, a ta s tím musí souhlasit. Pak se to vyřizuje mezi řediteli věznic, nějaké přestupy tedy možné jsou. Často to souvisí i s tím, kde je možnost nějakého pracovního vyžití podle specializace odsouzených. Dá se předpokládat, že jestli je odsouzený z Prahy, tak to bude nějaká z pražských věznic.

Může ještě požádat o nějaké zkrácení trestu?

O zkrácení požádat nemůže. Je možné, že by uspěl u těch mimořádných opravných prostředků. Samozřejmě, pokud by Nejvyšší soud rozsudek zrušil, museli by ho propustit. Pak je tu ještě podmíněné propuštění po určité době, zpravidla je to polovina trestu. Záleží ale na tom, o jaký trestný čin se jedná. Když se obviněný správně chová a má dobrý náhled na skutek, je možné, že by byl propuštěný buď po polovině trestu, nebo po dvou třetinách.

Šlo o hodně medializovaný proces, může tedy Feri očekávat nějaké zvláštní zacházení ze strany věznice?

Neřekl bych. Zařízení musí garantovat bezpečnost. V momentě, kdy by byl nějaký poznatek, že je v ohrožení, tak nějaká ochrana není jeho výhoda. Je to spíše z toho důvodu, že to zařízení je povinné zajistit bezpečnost. A samozřejmě veřejně známé osobnosti častěji čelí možným výhrůžkám nebo větší pozornosti ze strany spoluobviněných.

Feri byl po dobu soudního řízení často kritizován za to, že působil arogantně a obětem se smál. Myslíte, že by při rozhodování soudu pomohlo více sebereflexe z jeho strany?

Stoprocentně. Jeho obhajobu úplně neznám, ale jak to sleduji z médií, je to úplně učebnicový příklad toho, že hranice mezi vězením a podmínkou dost často leží v tom, jak se člověk chová v průběhu řízení. Ty skutky spáchal v době, kdy byl velmi mladý, nebyl trestaný, měl dobré sociální zázemí, vystudovanou vysokou školu, byl společensky integrovaný.

Pokud člověk těch činů lituje, nahradí poškozeným škodu dobrovolně a omluví se jim, předpokládal bych, že by do vězení nešel. Samozřejmě otázka je, nakolik může hrát roli i to, že je to mediálně sledovaný případ a že od toho společnost očekává odpovědi na nějaké obecnější otázky.

U trestu se vždycky musí vycházet z toho, jaký je jeho účel. Není to jenom pomsta, že někdo něco vykonal, tak dostane tolik a tolik let. Důležité je, že trest musí vést k reflexi a převýchově pachatele. V momentě, kdyby soud dospěl k závěru, že už to samotné trestní řízení stačilo, tak by podmínka byla možná i vhodnější a účinnější trest než vězení.

Ale způsob, jakým se k tomu obžalovaný stavěl, neumožnil soudu jít touto cestou. Soud by v podstatě působil směšně, kdyby řekl, že podmíněné potrestání stačí, jestliže dospěl řádně k tomu, že se ty skutky všechny staly, že to byly trestné činy, ale obžalovaný neprojevil vůbec žádnou známku sebereflexe.

Nemyslím si, že se musel úplně doznávat. Očekával jsem ale, že i když bude přesvědčen, že se těch skutků nedopustil, tak by minimálně připustil, že jeho chování mohlo těm dívkám nějak subjektivně ublížit, omluvit se jim a případně nabídnout nějakou náhradu.