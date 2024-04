Svědci mluvili až příliš, soud s Weinsteinem se zopakuje. Z vězení však nevyjde

Podle CNN Weinsteina propuštění zatím rozhodně nečeká, jelikož byl loni v Los Angeles odsouzen také k šestnácti rokům vězení za znásilnění ve svém druhém procesu týkajícím se sexuálního zneužívání žen.

O zrušení rozsudku, který pomohl spustit hnutí Me Too, soud rozhodl poměrem hlasů čtyři ku třem. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že soudce nechal prokurátory předložit svědectví žen, které tvrdily, že je Weinstein zneužil, přestože se tyto případy přímo netýkaly obvinění vůči němu.

Odvolací soud rovněž uvedl, že soudce prohloubil chybu tím, že nechal Weinsteina vyslechnout způsobem, který ho vykreslil ve „vysoce poškozujícím“ světle. „Nápravou těchto závažných chyb bude nový proces,“ uvedl soud.

Weinsteinova kauza vypukla v říjnu 2017, kdy deník The New York Times zveřejnil článek, podle něhož se Weinstein dopustil sexuálního obtěžování žen. V roce 2020 byl Weinstein v New Yorku odsouzen za sexuální napadení bývalé asistentky a znásilnění herečky Jessicy Mannové. Veřejně jej během posledních let obvinilo ze sexuálního obtěžování či zneužití přes 80 žen.

Bývalý šéf produkčních společností Miramax a The Weinstein Company podle jejich výpovědí po desetiletí zneužíval svého vlivu, aby dostával své oběti do zranitelných pozic. Weinsteinův skandál spustil lavinu obvinění proti dalším známým mužům označovanou jako hnutí MeToo.