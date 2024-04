Ferimu za mřížemi nebezpečí nehrozí, jako právník bude populární, míní bývalý vězeň

V pondělí byl odsouzen Dominik Feri na tři roky natvrdo. Co ho ve vězení, řekněme jako známou osobnost, může čekat?

On určitě nebo s největší pravděpodobností dostane ochrannou známku, které se říká MON. To znamená, že je možný objekt napadení a bude pod ochranou. Například bude chodit na testy, kde ho kontrolují, jestli mu někdo neubližuje. Ptají se ho také, jestli ho někdo netýrá psychicky a tak dále.

S největší pravděpodobností bude i na nějakém oddíle, kde jsou podobní lidé s podobnými tresty. MON označení mají vězni, kteří se dopustili nějakých sexuálních a násilných činů nebo mají problémy sami se sebou či mají sebevražedné sklony, psychické problémy nebo byli třeba policisté či vojáci.

Myslím si, že mu žádné zásadní nebezpečí nehrozí. Samozřejmě to není zaručené. Záleží, kam ho pošlou. Každá věznice je jiná, je to taková loterie pro něj.

Mohl by být za rok a půl venku

Mnohdy se mluví o tom, že když je někdo odsouzen za zneužívání, tak to nemá pak za mřížemi lehké. Může i v této souvislosti někdo Feriho třeba i napadnout?

Může se to stát, a to jak ze strany vězňů, tak ze strany bachařů. Lidi, co se dopustili násilí na nezletilých ženách, tak je možné, že se stanou obětí nějaké šikany. Spíše si ale myslím, že u Feriho to nehrozí. Všichni dobře ví, že je to právník a umí se bránit právně. Pokud ho nepošlou do věznice jako jsou Valdice nebo Slavkov, tak si myslím, že by se mu to nemuselo stát. Myslím si navíc, že by mohl být v půlce, tedy za rok a půl, venku.

Na začátku jste mluvil o ochranné známce neboli MON. Jak jsou potom tito lidé umístěni na celách?

V každé věznici to je jinak. V některých věznicích mají vyloženě oddíly jenom pro MONky. Většinou jsou na celách po nějakých 4 až 10 lidech. Mají speciální dohled. Jsou tam speciální pedagogové, chodí na terapie a také tam jsou vychovatelé, kteří to mají na starosti. Také je chodí kontrolovat každou hodinu a jak jsem již zmínil, mají tzv. rambotesty.

Můžete ty testy přiblížit? Co se na nich děje?

Jdou na ošetřovnu, tam se zkontroluje jejich tělo, jestli nenajdou nějaké šrámy nebo modřiny. Pak se jich psycholog nebo speciální pedagog zeptá, co dělali celý týden, zda je někdo netýral či nevydíral. Jakmile je nějaké podezření k nějakému napadení, řeší se to přes prevenci na věznici. Lidem, kteří se toho dopustili, hrozí vysoké tresty.

Má šanci být populárním vězněm

Mluvíme o šikaně a týrání. Jak je to s hrozbou znásilnění?

Takhle. Ve věznicích k tomu dochází. Ano, dochází ke znásilnění. Samozřejmě si myslím, že jemu spíše nehrozí. Stát se to může, což by byl samozřejmě skandál a musel by narazit na nějakého vězně, který asi nemá co ztratit. Osobně si ale myslím, že z 90 procent mu to nehrozí. Hrozí to spíše jiným lidem, kteří tam nejsou pod ochranou nebo se chovají nějak nevhodně.

Už jste to také zmínil, že Feri je právník. Může mu to ve vězení pomoci?

Určitě. Já si myslím, že Dominik Feri má šanci být populárním vězněm, především mezi určitou sortou. Samozřejmě také právě kvůli tomu, že má právní schopnosti. Právní služby se tam hodně využívají. Spousta vězňů řeší, že potřebuje napsat na soud nebo potřebují napsat dovolání. Hodně z nich je ale negramotných a sotva umí psát. Takže si myslím, že na tom není úplně bídně. Také si myslím, že má nějaké majetky a může si kupovat ochranu.

V jednom rozhovoru jste také zmínil barvu pleti. Opravdu to ještě v dnešní době může být ve vězení problém?

Ve vězení se samozřejmě barva pleti řeší, ale tak, že spolu drží Vietnamci a podobně. Možná mu budou nadávat a mít rasové narážky, ale myslím si, že to nebude tak akutní. Spíše mu bude dělat problém to, za co byl odsouzen, což je veřejně známá věc. Vězni mají přístup k televizi, novinám, takže moc dobře ví, za co tam jde.

Zároveň bude hrát velkou roli jeho chování. Jak vidíme, Dominik Feri přece jenom by měl mít trochu pokory. Tedy jestli chce, aby prošel hladce. To si ale uvědomí asi hodně rychle.

V Praze může mít nástupák

Mohl byste popsat, co ho vlastně na začátku čeká? Může se například vybrat věznici?

Nemůže, bude mu daná. Pak si může napsat žádost, že chce přeložit do věznice, kde bydlí nebo má rodinu. Ten systém je trochu takový zmatený, je to i tím, že jsou přeplněné. Určitě bude mít nástup někde asi v Praze nebo v Teplicích, tedy podle toho, kde má trvalé bydliště. V Praze může mít nástupák na Ruzyni či na Pankráci, tam stráví asi měsíc a poté bude přesunut do Jiřic. To je centrální věznice, kam se svážejí všichni a odtamtud se poté rozdělují do věznic.

Označení MON a speciální oddělení. To má každá věznice?

Nemá. Taky není nutnost, aby ho tam poslali. Vlastně na nástupáku si projde celkovým kolečkem zdravotním, půjde k psychologovi a všude možně a na základě posudků pak rozhodnou, jestli ho zařadí na speciální oddíl.

Jedno takové oddělení bylo například v Novém Sedle, kde jsem byl i já. Bylo tam hodně lidí, kteří byli třeba sexuální devianti. Dokonce měli různá sezení.

Můžeme ještě přiblížit, jak nástup probíhá...

Nastoupí, vezmou mu všechny věci. Dají mu vězeňský mundúr a ještě dostane nějakou výbavičku, například deku. To bude na nástupáku. Pak se přesune do Jiřic. Tam se ale nezdrží dlouho, to bude maximálně den či dva. A pak ho odvezou do výkonu trestu, kde se zařadí a už si ho zaevidují.

Když se v dané věznici nebude cítit bezpečně, může se z ní vypsat. Tedy požádat o předělení nebo může utéct do bezpečnostní místnosti, když se bude cítit ohrožený. Systém tímhle bojuje proti násilí ve věznicích.

Bezpečnostní místnost?

Ve věznicích, ale i na nástupácích, můžete na oddílu chodit normálně po chodbě. Je to často smíchané a může se stát, že se potkáte i s lidmi, kteří mají za sebou už více trestů.

Všude jsou ale takzvané bonzáky. To jsou zvonky, kterými si vězeň volá o pomoc, pokud jej někdo napadne. Poté přiběhnou dozorci a uklidní situaci. Napadeného vězně pak odvedou právě na bezpečnost, což je místnost, kde je sám. Pak jde na prevenci, kde se podrobí výslechu, pokud se cítí ohrožen, tak už zpátky na daný oddíl nejde. Může také zažádat o předělení do jiné věznice nebo jiný oddíl.

Filcunk skoro na týdenním pořádku

Jak náročné je zvyknout si na vězeňský režim?

To je hodně individuální. Režim, kde jsem byl, byl velmi přísný. Není to tak ve všech věznicích, ale nás budili každý den v pět ráno, včetně víkendu, a zvyknout si na to, je dost těžké. Hlavně vzhledem k tomu, že tam je šílená nuda.

Když si člověk najde práci, už to ubíhá trochu líp. Hodně pomáhá čtení, psaní nebo malování či cvičení, i když je to zakázané. Nejdůležitější je najít si někoho, s kým si tam jako člověk rozumí.

Může si vězeň nechat nějaké osobní věci?

Něco málo můžete mít. Máte nějakou hygienu nebo knihy, co si necháte posílat. Někde můžete mít i civilní oblečení. Je to všechno na základě rozřazení.

Jak časté jsou kontroly cely?

Říká se tomu filcunk. Naběhnou tam a začnou věci prohledávat, a to většinou na základě nějakého podezření. Jinak to bývá asi dvakrát do roka. To je pravidelné, kdy se prohledají všichni vězni, skříňky, jestli se něco někde nenajde, třeba drogy nebo nebezpečné předměty či mobily. Když je však nějaké podezření, tak to může být kdykoliv. U nás to bylo často, dozorce tam vládli tvrdou rukou a filcunk byl skoro na týdenním pořádku.

Celé vězení je jenom o lidech

Co pro vás osobně bylo ve vězení nejhorší?

Nejhorší jsou lidi. Ti dělají tu věznici. Celé vězení je jenom o lidech. Může se stát, že se sejde dobrá parta. Trest pak utíká mnohem líp. Také se může stát, že tam je jeden problémový člověk, který naruší trest úplně všem. Nebo skončíte na oddíle úplných „degešů“ a bezmozků a trest ubíhá pomalu.

Další věcí je režim nebo když si na vás zasedne bachař. To je špatný. Může si na vás také zasednout vychovatel nebo si prostě spolu nesednete. Jenže právě vychovatel rozhoduje o všem, co se týče podmíněného propuštění. Píše vám hodnocení a další důležité věci. Myslím, že na tohle bude Dominik Feri hodně sázet. Já jsem si taky myslel, jak to bude jednoduchý...

Vy nyní chystáte právě o životě ve vězení knížku, je to tak?

Kniha se jmenuje Muklové a Šlajsny.Je to vlastně střídání rovin z pohledu drogového dealera, který je ve věznici, což jsem já. Víceméně je to podle pravdy, musel jsem jenom změnit jména a názvy. Je to vlastně o výkonu trestu a o sebereflexi toho, že jsem prodával drogy, a to především kokain. Za to jsem byl odsouzený a dostal jsem tři roky.

Vlastně v knížce nějakým způsobem zpytuji svědomí. Zároveň mluvím o nápravě, popisuji vězeňský systém, vězeňsko-právní systém a snažím se nějakým způsobem reflektovat tu realitu, která tam probíhá s velkou nadsázkou a černým humorem.