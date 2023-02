Feri vysvětlil své nahé video, bylo pro „skoro sestru“. Vrátil se na sítě

„Na videu jsem já, dokonce vám můžu říci, komu je adresované. Je to moje blízká kamarádka,“ vysvětlil Feri u soudu. „Máme spolu dobré, téměř sourozenecké vztahy. Je to způsob komunikace mezi námi, není to adresované nikomu z tohoto řízení,“ doplnil.

Video se objevilo na sítích v srpnu roku 2021, tedy několik měsíců poté, co servery Deník N a A2larm zveřejnily výpovědi prvních svědkyň. „Seš úplně, úplně retardovaná. Úplně. A já jsem úplně nahej,“ vzkazoval neznámé ženě na videu natočeném na mobilní telefon. Poté, co se video dostalo na veřejnost, se chvíli spekulovalo, zda se nejedná o takzvaný deep fake.

Feri tak nyní pravost videa potvrdil a dodal, že nezjistili, jak se záběry dostaly na veřejnost. „Možná to bylo něco hackerského, protože se objevilo z ničeho nic,“ spekuloval.

Připustil, že obžaloba jej jako důkaz nevhodného chování použít může, ale v daném případě by se předvolávala slečna, které mělo být video adresované. A ta jej podle jeho vyjádření přijala konsenzuálně.

20. srpna 2021

Jsem psychicky v pořádku

Bývalý politik se vyjádřil také o události z loňského května, kdy jej odvezla záchranná služba. „Je to moje soukromá věc. Dlužno také říci, že jsem zcela psychicky v pořádku. Jsem připraven se v řízení hájit. A musím dodat, že z toho nelze dovozovat žádné přiznání. Asi se k tomu v rámci hlavního líčení dostaneme, ale je znalecky konstatováno, že jsem způsobilý,“ uvedl a striktně odmítl spekulace, že by se pokoušel vyvolat dojem nepříčetnosti.

Zda se během téměř dvou let, kdy se jeho případ na veřejnosti řeší, psychicky zhroutil, odmítl komentovat. Dodal, že pokud se jeho pobodání probíralo v hlavním líčení, komentovat jej na základě znaleckých posudků bude.

„Nepochybuji o své nevině. Když je člověk z něčeho tak nechutného a závažného obžalován, je to psychicky náročné,“ řekl jen.

Feri se vrátil na sítě

Expolitik zároveň obnovil aktivitu na svých účtech na sociálních sítích. V příspěvku napsal: „Jak asi víte, včera (v úterý, pozn. red.) byl hodně perný den. Být u soudu v tak sledované věci, když jsem naprosto přesvědčen o své nevině, je náročné.“

Opakoval také, že je nepravdivě nařčen. „I když jsem si myslel, že jsem psychicky odolný, tak ustát takový tlak je extrémně náročné a stojí hodně energie se držet. Poslední dva roky jsem byl vykreslován naprosto šíleně,“ postěžoval si.

Dodal, že „necítí touhu se nikomu mstít“ a že má před sebou náročný úkol aktivně se podílet na svém očištění ve třech případech, které se dostaly k soudu.

Reagoval také na to, že by byl před soudem přehnaně sebevědomý. „Na této situaci mi není příjemné zhola nic. To, jak mluvím, není přehnané sebevědomí, ale spíš čisté svědomí a víra, že to nakonec dobře dopadne.“

Před začátkem líčení Feri zveřejnil jména žen, které popsaly své případy. Sklidil za to kritiku veřejnosti. Mluvil pouze o odložených případech, ale obviněn je ze dvou znásilnění a jednoho pokusu, přičemž jeden z případů se týká nezletilé dívky. Ferimu tak hrozí až deset let za mřížemi.

Svou vinu expolitik dlouhodobě odmítá. Před soudem uvedl, že to, co je v obžalobě, je „nechutné“ a že by toho „nikdy nebyl schopen“.