Vězení za znásilnění je přelom, případ Feri může rozmluvit další, míní expertka

Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu. Je podle vás rozhodnutí soudu přelomové?

Je přelomové s ohledem na to, že za znásilnění a za věci týkající se sexuálních útoků padají většinou podmínky. Přitom oběti se s následky potýkají prakticky celý život.

Přelomové je i v rámci toho, že se jedná o velmi exponovaný případ, na který jsme do jisté míry u nás nebyli zvyklí. Novinářská obec, média i další odborníci úplně nevěděli, jak se k tomu postavit. Je to zkušenost, která nám doufám pomůže najít způsob, jak nakládat s těmito mediálně známými osobnostmi.

Dalším problémem bylo i to, že hodně lidí mělo už na začátku nějaký názor, protože Feri byl veřejně činný, byl velmi známý, byl to jeden z nejpopulárnějších politiků. Velká část veřejnosti měla od začátku „jasno“, jestli je tedy vinný, nebo není, a to na základě osobních sympatií.

Pod svícnem Iniciativa Pod svícnem vznikla v roce 2022 s cílem vzdělávání společnosti a změny legislativy v oblasti domácího násilí.

Za jejím vznikem stály Barbora Urbanová a Michaela Studená za podpory osobností odborné a kulturní sféry.

Projekt doplňují výpovědi obětí a stránky na sociálních sítích.

Jak jste zmínila, Dominik Feri je veřejně známá osoba. Během procesu zveřejnil jméno jedné z obětí. Jaký to vše mělo vliv na oběti? Mohly mít větší strach?

Určitě to mělo negativní vliv. Žádná z obětí se nechtěla dostat do novinových titulků jako „Ta znásilněná od Feriho“.

Já osobně si myslím, že to, že zveřejnil její jméno, je doslova prasárna. To je prostě za jakoukoliv etickou hranicí, co by se mělo dít a nemělo dít.

Navíc Feri byl mediálním hybatelem případu. Vyjadřoval se k němu, zatímco oběti se k němu zpravidla ani vyjadřovat nemohly.

Co rozsudek znamená pro další oběti? Může jim dodat odvahu?

Podle mě jim bohužel odvahu nedodá. Jestliže za takový čin padnou tři roky vězení, nemyslím si, že by šlo o něco tak přelomového s ohledem na oběti a vnímání spravedlnosti. Na druhou stranu, velmi kvituji, že vůbec takový rozsudek padl. Na začátku jsem čekala spíše podmínku.

Je ale možné, že se oběti už přestanou bát mluvit, pokud jim ublížil někdo vlivný. Protože to se do jisté míry dělo a děje. Nemůžu samozřejmě říct žádná jména, ale víme o obětech, které se nám svěřily. A bojí se samozřejmě vlivu onoho člověka.

Nemusí to být přitom ani nikdo mediálně známý. Bojí se, že ten člověk někoho zná. Bály se tyto věci nahlašovat ze strachu, co by se jim mohlo stát a jak by se na ně veřejnost dívala. Velmi doufám, že celá kultura ohledně sexualizovaného a domácího násilí se začíná měnit a trochu kultivovat.

Mohl rozsudek vyslat signál pro agresory?

Doufám, že ano. Minimálně v tom, že se nemají chovat arogantně u soudu, chovat se takovýmto způsobem směrem k obětem. A zároveň že ukáže predátorům, kteří sice na první pohled nevypadají jako násilníci a myslí si, že je v pořádku, když vás opijí a přinutí k sexu, že to v pořádku není. Že jim ukáže: „Ale pánové – nebo i dámy – toto je znásilnění.“

Ovlivní rozsudek názor české společnosti na „rape culture“? Neboli na způsob, jakým společnost nahlíží na sexuální násilí a na jeho oběti?

Rozsudek soudu v případu Feri je určitým dílem skládačky, která tu v posledních dvou nebo třech letech je. Pod svícnem, další organizace a veřejně činné osoby, všichni se snažíme odmítat druhotnou viktimizaci obětí sexualizovaného a domácího násilí. Snažíme se o kultivaci společnosti.

Ukazujeme, jak mohou oběti vypadat a že neexistuje „dokonalá oběť“, jak si ji každý představuje – schoulená chudinka v koutě. Že obětí může být téměř kdokoliv. Může to být vaše sestra, váš bratr nebo někdo, koho denně potkáváte, a jeho chování se pro vás na první pohled s „dokonalou obětí“ neslučuje. I dnešní rozsudek by doufám mohl v této skládačce přispět.