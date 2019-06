VIDEO: Demonstrace z dronu. Statisíce hlav, tuny odpadu i 70 lidí po kolapsu

1 283 tisíc lidí

Demonstranti v neděli zcela zaplnili pláň na pražské Letné a část přilehlého parku. Podle odhadu organizátorů přišlo na úvod demonstrace čtvrt milionu lidí, následně počet ještě vrostl. Mobilní operátor T-Mobile v pondělí na základě dat ze své sítě uvedl, že se na pláni sešlo 283 000 lidí. Ministr vnitra Jan Hamáček pak deníku Právo řekl, že podle policie bylo v úvodu protestu na Letné 200 000 lidí, ke konci 250 000.

2 Sedmdesát lidí ošetřili záchranáři

Záchranáři spolu s dobrovolníky Českého červeného kříže ošetřili na demonstraci 70 lidí, deset z nich musela záchranka převést do nemocnice. Lidé většinou zkolabovali z horka, zvraceli nebo měli drobné úrazy. „Situace na místě nebyla jednoduchá z hlediska organizace zásahů a logistiky,“ řekla mluvčí záchranářů Jana Poštová s tím, že za dvě hodiny pomáhali záchranáři a ČČK zhruba tolika lidem, jako běžně za celou silvestrovskou noc. Všem se dostalo ošetření včas.

3 Policie neřešila žádný konflikt

Demonstrace byla klidná, policisté při ní nezaznamenali žádné protiprávní jednání. Policie ale musela řešit problémy s příchodem lidí na protest i s jejich odchodem. Nejprve uzavřela ulici Milady Horákové a následně i levé nábřeží Vltavy mezi Klárovem a ulicí Dukelských hrdinů. Auta nesměla jezdit ani po Štefánikově a Čechově mostu. „Dopravní omezení, která jsme realizovali, byla jednoznačně dostatečná,“ prohlásil mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Na uzavírkách se podle něj podílela zhruba dvacítka policistů.

4 Rekordní sledovanost

Vysílání z nedělní demonstrace na pražské Letné vidělo na iDNES.cz několik desítek tisíc lidí. Na ČT 24 pak v průměru 245 000 diváků starších 15 let. To je 12 procent z těch, co byli v tu dobu, tedy mezi 16:30 a 20:00 hodinou, u televize.



5 Osm tun odpadu

Účastníci nedělní demonstrace po sobě v neděli na pražské Letné a v jejím okolí zanechali přibližně osm tun odpadu, na jehož úklidu se podíleli pracovníci Pražských služeb a dobrovolníci. Úklid začal po skončení akce po 19:15 a trval do 1:00.