Lepší léky pro cukrovkáře. Rozhodnou pojišťovny, zda dají potřebné miliony

Nemocí trpěla i jeho maminka. Nedávno ale Lukášovi lékař nasadil nejmodernější léky, které umějí výrazně oddálit případné vážné komplikace nemoci, jako je infarkt, poruchy vidění či selhání ledvin. „Za dobu, co mám cukrovku, jsem zhubl asi o 15 kilo. Ale teď díky novým lékům a změně přístupu se cítím, jako by mi nic nebylo,“ popisuje účinky inovované léčby Lukáš.



Jenže ne všichni pacienti s cukrovkou II. typu, která se vyvíjí a projevuje až v průběhu života a u nás jí trpí přes 950 tisíc lidí, se k nejmodernější léčbě dostanou stejně jako on. Už mnoho let totiž u nás funguje praxe, že pojišťovny proplatí ty nejlepší léky nemocným až ve chvíli, kdy se jejich stav dostatečně „zhorší“.

Český pacient je dostane konkrétně až při průměrné hodnotě hladiny cukru v krvi dosahující 60 milimolů na litr a více, i když mezinárodní doporučení uvádí hodnotu 53. „Jakási hladina šedesát je pofidérní, o ní se nikdy nemluvilo, ale byla použita v České republice. Nechceme nic jiného, než aby hladina kompenzace, kdy se převádí diabetik na účinnější terapii, byla ta, která odpovídá celosvětově uznávané hodnotě,“ říká šéf České diabetologické společnosti ČLS JEP Jan Škrha.



Lékaři o to usilovali dosud marně. Naději teď pacientům dává řízení na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, na jehož konci by se hranice skutečně mohla snížit. Bude to ale hodně o penězích. „S ohledem na vysoké náklady těchto léčiv je nezbytné, aby se změnou souhlasily i zdravotní pojišťovny. Na jejich stanovisko v současné chvíli čekáme,“ uvádí mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

Fakta o cukrovce Dva typy diabetu, statisíce nemocných Cukrovkou trpí v Čechách asi milion lidí. Většina z nich – více než 950 tisíc – má diabetes II. typu. Nemoc se projevuje nedostatečnou citlivostí tkání k účinkům inzulinu, který produkuje slinivka břišní. Cukr, který pak zůstává v krvi a koluje organismem, poškozuje stěny cév, vede k jejich ucpávání a špatnému prokrvení tkání. Oproti tomu I. typ diabetu je důsledkem selhání imunitního systému. Nemoc se projevuje už v pubertě a u nás jí trpí asi 67 tisíc lidí. Postupně dochází u tohoto typu diabetu k úplnému zničení buněk slinivky břišní, která inzulin vytváří. Léčba proto vyžaduje pravidelnou kontrolu glykemie, doživotní dietu a podávání inzulinu.

Za vším hledej peníze

Pojišťovny by mohly na změnu kývnout, i když to pro ně znamená vyšší výdaje. Podle informací MF DNES ověřených ze dvou na sobě nezávislých zdrojů už s novinkou souhlasí Všeobecná zdravotní pojišťovna, otázkou však zůstává postoj konkurence. „VZP má tuto hodnotu již zařazenu ve svém motivačním programu pro lékaře,“ naznačuje změnu mluvčí největší pojišťovny Vlastimil Sršeň.

Léčba následků cukrovky stojí pojišťovny zhruba deset miliard ročně. A hlavním důvodem, proč nejmodernější léky dosud nebyly podávány nemocným lidem do určité hladiny cukru v krvi, je skutečně jejich vysoká cena. Pro představu: balení na tři měsíce jednoho z moderních léků gliptinu stojí tisíce korun, zatímco běžně používaného metforminu asi dvě stovky.

Druhý ze jmenovaných léků mohou předepisovat i praktičtí lékaři, kteří se ale už dlouho snaží o to, aby měli povoleno předepisovat na diabetes i nové účinné léky. Jenže náklady na léčbu by podle SÚKL vzrostly o stovky milionů, proto zatím uspěli jen částečně. Nově mohou pacientovi napsat léky s obsahem pioglitazonu, ovšem jen v případě, že tuto pravomoc na praktika přenese diabetolog. Podobné omezení mají i další léky, třeba už zmíněné gliptiny.

Přesto se i k nim praktičtí lékaři letos dostanou. VZP totiž uzavřela s jednou z farmaceutických firem dohodu, která cenu gliptinů snižuje o třicet procent. „V průběhu roku budou moci tato moderní léčiva předepisovat našim pojištěncům i praktičtí lékaři,“ potvrzuje Sršeň.

Cukrovka je onemocnění, které se trvale zhoršuje. Podle lékařů můžou moderní léky komplikace oddálit i o deset let.

Léky ale nejsou samospásné. „Léčba cukrovky závisí na tom, jak pacient dodržuje režim, zda má fyzickou aktivitu, nepřejídá se, netloustne. Je blud si myslet, že když mám lék poslední generace, můžu si dělat, co chci. Diabetes je o spolupráci, když se ta nenaplní, ani inzulin balený ve zlatě vás nespasí,“ varuje Jan Škrha.