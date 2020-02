Bezpečně léky nakoupíte jen v lékárně, říká šéfka ústavu kontroly léčiv

Na internetu velmi jednoduše narazíte na inzeráty, v nichž někdo nabízí k prodeji léky, které mají být k dostání jen na recept. Sami jsme si vyzkoušeli, jak snadno se dá k takovým lékům dostat, aniž bychom museli k lékaři. Kontrolujete tyto nelegální nabídky?

Na internetu je celosvětově dost složitá situace. Omezit zde nebo znepřístupnit nabídku, zvlášť pokud server je ze zahraničí, má cizí doménu, není bohužel v tuhle chvíli v našich silách. Je to složité a je toho hodně. Pokud je majitelem domény občan Česka nebo jiné členské země EU, snažíme se uplatnit všechny nástroje, aby se nám takovou nabídku podařilo z internetu odstranit.

Pak jsou ale domény, které mají zejména koncovku .eu nebo .com. Není jich málo a většinou mají nedohledatelného majitele, písemnosti bývají nedoručitelné, a tedy nedaří se nám ho kontaktovat. Můžeme s tím dělat jen to, že varujeme veřejnost na našich webových stránkách nebezpecneleky.cz, kde všechny tyto weby s nelegálními nabídkami zveřejňujeme. Ať už jsou to weby, na které sami narazíme, nebo nám na ně někdo dá podnět.

Pokud má kdokoliv podezření na nelegální nabídku léků, může nám to nahlásit prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře, který je dostupný právě na těchto stránkách.

Teď se bavíme o webových stránkách. My na takové nabídky ale narazili na inzertních portálech, kde lidé prodávají vše od nábytku přes oblečení až právě po léky. Zabýváte se i takovými inzeráty?

Určitě. Ve chvíli, kdy na něco takového narazíme – a nutno podotknout, že je to skutečně sisyfovská práce, provádíme kontrolní objednávky. Kolegyně, které to činí, mají spoustu historek. Samozřejmě to nemůžou objednávat na adresu SÚKLu. Takže mají fiktivní mailové adresy, nicméně i ty bývají odhaleny.

Jsou prodejci opatrnější?

Většinou provedeme kontrolní nákup. Snažíme se při tom využívat služeb různých zásilkoven, kde si balíček vyzvedneme. Často ale prodejce vyžaduje osobní předání na konkrétní adrese. Přijede auto, on vystoupí, předá vám to. U nás však pracují především ženy. Chtělo by to spolupráci s policií, jenže to se nedá příliš naplánovat. Osobní předání je tedy už na hranici naší práce. Může to být nebezpečné.

A ano, prodejci jsou už navíc opatrnější. Znají naše fiktivní e-mailové adresy a sdělují si je přes sociální sítě. Mají systém čím dál propracovanější. Řešíme třeba problematické portály doktoronline.cz nebo lekarnanaproudu.cz. Držitel domény má sídlo na Srí Lance, přitom název i samotné stránky působí seriózně.

Jak v takovém případě postupujete?

To nás právě trápí, že moc možností nemáme. Proto jsme připravili do nového zákona o léčivech návrh, který by nám měl umožnit takové stránky blokovat, aby se nabídka lidem v Česku vůbec neukazovala. Možná si to lidé ani neuvědomují, ale je to pro ně lepší nejen ze zdravotního, ale i z finančního hlediska.

Jestliže si klient objednává léky ze třetí země, jsou to většinou balíčky, které zaplatí dopředu. Balíček musí projít přes celníky. Zásilkový výdej léčiv ze třetích zemí do ČR přitom není povolen. My s celní správou spolupracujeme. Má od nás seznam léčivých látek, které jsou nelegální a musí je z balíčků vyndat. Pokud si nejsou jistí, obrátí se na nás pro odborný posudek. Za rok 2019 jsme takových stanovisek vydali 140. Pro klienta to pak může být nepříjemné, protože už zaplatil, ale balíček mu není možné doručit. Ráda bych ještě poznamenala, že v tomto případě platí snad více než kde jinde, že kdyby nebyla poptávka, nebude kvést ani nabídka.

Proč vůbec lidé chtějí léky přes internet nakupovat a nezajdou si raději do lékárny?

Nejpřirozenější motivací je to, že dnes je možné si většinu věcí koupit na internetu. Je to pohodlné, nemusím nikam chodit. Když nevím, že na internetu mohu koupit jen volně prodejný a registrovaný lék, že internetová stránka musí být navázána na kamennou lékárnu, tak si objednám cokoliv a nenapadne mě, že riskuji.

Další motivace už není tak ušlechtilá. Děje se tak většinou v případě psychofarmak (léky ovlivňující vnímání, nálady – pozn. red.). Ty si často lidé objednávají, protože jsou na nich závislí a lékař jim je z nějakého důvodu už nechce předepisovat. Motivací můžou být také peníze. To znamená, že jsem jen prostředník, který to na internetu koupí a dalším to přeprodávám tak, abych na tom sám měl zisk.

Jaké léky se nejčastěji na internetu prodávají nelegálně?

Většinou dostáváme podněty právě na psychofarmaka, léky na nespavost, na erekci, hormonální přípravky, antikoncepci, léky na hubnutí. To jsou nejčastější léčiva, která se nelegálně po internetu prodávají. My se na to podíváme a pokud se dostaneme k tomu, kdo je nabízí, nejprve ho upozorníme. Často oni na upozornění zareagují, nabídku stáhnou, zruší stránky, ale vzápětí vytvoří nové. Proto je důležité, aby nikdo z nás tyto nákupy nepodporoval.

Myslím si, že je důležité zopakovat, že jakékoliv nadužívání léků je špatné. Pamatuju si svého času aféru se sirupem na kašel. Kromě toho, že působil proti kašli, měl i povzbuzující účinky. Dostali jsme na to tehdy podnět z jedné základní školy od paní učitelky. Následkem bylo celoevropské přehodnocení přínosů a rizik tohoto léčiva. Zjistilo se, že riziko zneužití je veliké a na léčbu kašle máme celou řadu jiných léků. Proto se ukončila jeho registrace.



Dopouštím se nelegálního jednání, když si na internetu koupím léky na předpis?

Nakupující se nelegální činnosti nedopouští. Vystavuje se však něčemu mnohem horšímu – riziku poškození vlastního zdraví. Takové přípravky jsou hrozbou. Nikdo totiž neví, jestli je to přípravek jen nelegálně nabízený, nebo je to padělek. Můžeme hodně spekulovat o účinnosti, kvalitě, bezpečnosti. I když pacient na internetu koupí lék, který je registrovaný, může se stát, že nebyl správně skladován, nebylo dodrženo teplotní rozmezí, v němž má být uchováván. Lék pak může ztratit svou účinnost a působit jen jako placebo.

V případě léků na nespavost nebo hormonální antikoncepce je to problém. Pak se ještě dotyčný vystavuje druhému zdravotnímu riziku. Může v tom být obsaženo úplně něco jiného, než tam má být. My jsme se setkali s tím, že v lécích takto nelegálně nabízených byly léčivé látky určené pro veterinární použití, zaznamenali jsme i jed na krysy. To už pak člověk hazarduje se svým zdravím.

V případě volně prodejných léků byste doporučila nákup na internetu? Co když narazím na stránky, které se tváří seriozně, ale ve skutečnosti jsou podvodné?

Nakupování léků po internetu má jasná pravidla. Nejprve si zkontroluji, jestli je přípravek registrovaný a volně prodejný. To udělám tak, že si název zadám do naší databáze léků a v ní to uvidím. Pokud zjistím, že lék je na recept, je něco špatně. Pak si ověřím, že jsou stránky navázány na schválenou kamennou lékárnu. Ta má s námi smlouvu, má na svých stránkách logo, které je stejné pro celou Evropskou unii.

Nakupující se může prokliknout na stránky SÚKLu do databáze lékáren a tam ji najde. Tím si ověří, že léky jsou skladovány tak, jak mají být a nemusí se tedy obávat zdravotního rizika. Často taková lékárna na svých stránkách provozuje i telefonní servis nebo online chat, kam se může zájemce obrátit pro radu o užívání léku. Obecně však platí, že bezpečným zdrojem léků je výhradně lékárna.

Co hrozí za nelegální prodej po internetu?

Hodně spolupracujeme s policií. Ve chvíli, kdy nabídku objevíme, obracíme se na policii a řeší se to jako trestný čin. A teď doufáme, že se podaří prosadit novelu zákona o léčivech a my takové stránky budeme moci blokovat. Pokud všechno půjde úspěšně, mohli bychom tuto pravomoc mít už za půl roku.