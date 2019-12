Konec obav z cukru a diabetu. Víme, jak udržet glykemii v normě

Sladkosti jsou vaší vášní, konzumujete je ve větším množství nejen o Vánocích a ještě máte nadváhu? Pak si koledujete o cukrovku 2. typu. Ovšem i kdyby to nebyl váš případ, už samotná nadváha je problém – zatěžuje celý organizmus včetně pohybového aparátu a kardiovaskulárního systému. Časté výkyvy hladiny cukru v krvi představují překážku pro ty, kdo chtějí shodit pár kilo.

A vzhledem k tomu, že vánoční svátky jsou časem hodování, neškodí představit vám šikovné pomocníky, kteří dokážou dostat hladinu cukru pod kontrolu. Fungují preventivně i ve fázi prediabetu, kdy se tělo špatně vyrovnává s cukrem z potravy.

Skvělá moruše

Moruše patří mezi drobné ovoce, které se pěstuje a využívá pěknou řádku staletí, zmiňuje ho už tradiční čínská medicína. V našich končinách je nejznámější morušovník černý, dále existuje morušovník bílý nebo červený. Pro pozitivní účinky na zdraví se využívají plody i listy.

Glykemický index Konzumovat zejména potraviny s nízkým glykemickým indexem (GI) se doporučuje i zdravým lidem; pak nedochází k častým výkyvům hladiny cukru v krvi, což je jeden z faktorů zvyšujících riziko vzniku diabetu 2. typu. Nic však nefunguje samo o sobě, GI zvyšuje například i dlouhé vaření potravin. A když se podíváte na tabulku GI třeba na www.stob.cz, zjistíte, že bramborové lupínky mají nižší hodnotu než brambory připravené v páře, a asi nikdo by neřekl, že jsou zdravější. Chce to také řídit se selským rozumem.



Moruše dokáže díky látce moranolin regulovat hladinu cukru v krvi (glukózu) po jídle, zpomaluje vstřebávání sacharidů. Současně dodává tělu potřebnou vlákninu i bílkoviny. Dále se má za to, že pomůže při zácpě – působí mírně projímavě a snižuje hladinu „špatného“ LDL cholesterolu.

Tradiční čínská medicína sází na morušovník při léčení vysokého tlaku a zánětů a bez ohledu na tradice v chladnějších měsících oceníte, že pomáhá i při nachlazení. Navíc se mu připisují antibakteriální a zklidňující účinky.

„Moruši můžou do svého jídelníčku zařadit i diabetici, obsah sacharidů ve sto gramech čerstvých plodů je pouhých devět gramů,“ uvádí výživová specialistka Pavlína Zdeňková Kroužková z Dietologického centra Praha.

Od pískavice k vínu

Rostlina pískavice řecké seno je zajímavá už svým názvem. Pískavice se údajně jmenuje proto, že konzument si může radostně pískat nad tím, jak mu svědčí. Slovo seno se prý přidalo kvůli původnímu využití rostliny, kdysi sloužila jako součást krmiva.

Semena představují dobrý zdroj rozpustné vlákniny, která pomáhá udržovat normální hladinu glukózy, ale také cholesterolu v krvi, dále vyrovnává metabolizmus tuků. A můžete si z nich uvařit i čaj. Pískavice je vhodná také pro diabetiky.

Svou troškou do mlýna přispívá i červené hroznové víno. Obsahuje jednoduché cukry glukózu a fruktózu, které rychle přecházejí do krve, současně však obsahuje vlákninu, jež vstřebávání cukrů do jisté míry zpomalí. A vitaminy řady B pozitivně ovlivňují vstřebávání a vylučování potravy. Jste-li zdraví, dopřávejte si sladkých hroznů, avšak diabetici se musí mít na pozoru, právě kvůli velkému množství jednoduchých cukrů.

Užijte si skořici a zázvor

Aromatická skořice umí snížit hladinu cukru v krvi, alespoň to tvrdí některé studie. V tomto ročním období to skořicí voní víc než jindy, přidává se do mnoha dezertů, určitě jste jí dochutili některé vánoční cukroví. A když si tímhle kořením vylepšíte obilnou kaši nebo šálek kávy, pak podle odborníků použijete i méně přidaného cukru při dosažení stejné chuti.

Ani zázvor se nevyhnul vědeckému bádání. Z jeho pozitivních účinků připomeňme posílení imunity, prohřívací schopnosti, protizánětlivé působení a stimulaci trávicích enzymů. Má přirozeně nízký glykemický index, takže i on pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi žádoucím směrem. Výhody obou těchto přísad ocení rovněž diabetici.

Jablečný ocet a jiné tekutiny

Možná si dáváte jednu dvě lžičky jablečného octu do vody, kterou pijete nalačno pro lepší vyprazdňování. Nebo večer, když potřebujete ošálit chuťové buňky, protože navozuje pocit sytosti.

Metabolizmus podporuje jablečný pektin čili vláknina. Velkým přínosem tohoto octu je lepší „transport“ – lépe přesouvá cukr z krve do buněk, pro něž je hlavním zdrojem energie.

Snížit rychlost vstřebávání cukru do krve slibují také čaje, černý, zelený i oolong a pro někoho možná překvapivě i česnek. Pokud jste zdraví, zkuste naše tipy klidně hned. Jestliže se léčíte s cukrovkou, nejprve se poraďte s lékařem.