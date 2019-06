Zdravotní postižení má každý osmý Čech nad patnáct let, zjistil ČSÚ

12:08 , aktualizováno 12:08

Zhruba každý osmý Čech starší patnácti let má zdravotní postižení, které ho dlouhodobě omezuje v běžném životě. To je kolem 1,15 milionu lidí. Ve věku do čtrnácti let má pak handicap sedm procent chlapců a děvčat, tedy asi 117 000. Chybí kompenzační pomůcky téměř každému pátému zdravotně postiženému Čechovi nad patnáct let.