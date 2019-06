Terénní vozík i bílá hůl, která ukáže cestu. Hi-tech byznys vyzývá handicapy

15:00 , aktualizováno 15:00

Technologické startupy přenášejí nejnovější poznatky do výroby asistenčních pomůcek pro handicapované. To, co dřív nebylo vůbec představitelné, může být brzy běžné. Na trhu je například hůl pro nevidomé, napojená na internetové mapy s navigací od Google.