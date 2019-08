Dvouletých dětí v mateřinkách přibývá, stejně tak odkladů povinné docházky

Ještě před deseti lety byla ve školách zhruba čtvrtina dětí do tří let věku, loni už to byly dvě pětiny. Situace se ovšem různí podle krajů. Počet dětí ve školkách je za poslední tři roky podobný, loni docházelo do školek 364 tisíc dětí. Roste počet odkladů do školy, informoval Český statistický úřad.