Tři čtvrtiny lidí s postižením se setkaly s násilím. Na policii se ale neobrací

Čtrnáctiletý Richard přišel po úrazu o možnost chodit, pohybuje se pouze na vozíku. Žije s rodiči a sourozenci v menším okresním městě, kde navštěvuje stejnou základní školu, do které chodil před úrazem. Když se po prázdninách a dlouhé hospitalizaci vrátil do třídy, setkal se s negativní reakcí spolužáků.

Řada z nich jej osočovala, že si svůj handicap vymýšlí, aby byl zajímavý a aby se o něj ostatní museli starat. Psali mu nenávistné a výhružné zprávy, natáčeli si jej na telefon, zatímco jej ponižovali. Videa poté zveřejňovali na sociálních sítích.

Richard se rodičům se šikanou svěřil poté, co se jej jeden spolužák snažil shodit ze schodiště se slovy: „Pošlu tě na kriplkáře ze schodů, ať se ukáže, že si to vymejšlíš. Nebo chcípneš a přestaneš otravovat.“

To je jeden z případů, které v poslední době řešila nezisková organizace In Iustitia, která se zabývá předsudečnou nenávistí. Richardově rodičům pomohla řešit celou věc se školou, která poté začala šikanu aktivně řešit.

Častěji ženy a mentálně postižení

Jeho příběh ale není ojedinělý. Podle aktuálního výzkumu organizace se s násilím setkala většina lidí se zdravotním postižením, konkrétně 76 procent z nich. Jako předsudečné násilí, tedy násilí páchané kvůli předsudkům o lidech s postižením, jej pak vyhodnotilo 58 procent z nich. A to navzdory tomu, že povědomí společnosti o tomto problému je jen malé. Podle těchto čísel jsou přitom lidé se zdravotním postižením jednou ze skupin nejvíce ohrožených předsudečným násilím.

Předsudečné násilí Předsudečné násilí je násilí motivované předsudky pachatele vůči napadenému. Útočník si vybírá poškozeného kvůli jeho určité nezměnitelné charakteristice – barvě pleti, národnosti, etnicitě, víře, zdravotnímu stavu, sexuální orientaci či identitě, politickému názoru, příslušnosti k sociální skupině či subkultuře nebo z jiného podobného důvodu. Výběr napadeného je často symbolický. Útočník nenapadá cíleně konkrétní osobu, ale zástupce skupiny osob, ke které drží určitý předsudek. Většina předsudečných útoků se odehraje ve veřejném prostoru.

„Je tady velká nedůvěra společnosti v to, že vůbec něco jako předsudečné násilí vůči lidem se zdravotním postižením existuje,“ uvedl jeden z autorů výzkumu Václav Valach. Dané to je podle něj tím, že v západní společnosti jsme zvyklí vnímat tyto lidi spíše s lítostí.

„Je třeba zdůrazňovat, že tento problém existuje a jeho rozsah není úplně malý,“ dodal.

Slovní napadení zažilo podle průzkumu 75 procent respondentů, zastrašování nebo vyhrožování násilím 39 procent.

Výjimkou však nejsou ani fyzické útoky, které zažilo 35 procent respondentů, nebo sexuální napadení, se kterým má zkušenost asi 27 procent z nich.

Ekonomickému násilí, pod které spadá třeba krádež nebo zneužití platební karty, čelilo 22 procent respondentů.

Jedenašedesát procent z respondentů se s násilím setkalo v posledních pěti letech. „Pro srovnání, podle výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci z roku 2017 se stalo obětí kriminality v posledních třech letech 34 procent obyvatel Česka. Je to v souladu s mezinárodními studiemi, podle kterých mají lidé se zdravotním postižením vyšší šanci stát se obětmi násilí,“ uvedl Valach.

Častěji se s předsudečným násilím setkávají ženy se zdravotním postižením. Při rozdělení podle formy postižení se pak násilí nejčastěji týká lidí s mentálním, duševním postižením nebo s poruchami chování. „Jsou typickou rizikovou skupinou a měli bychom jim věnovat pozornost,“ uvedl další z autorů výzkumu Benjamin Petruželka.

Většina obětí nejde na policii

Problémem je i to, že zdravotně postižené oběti násilí většinou nehlásí policii. Míra neoznámených případů činí podle výzkumu přes osmdesát procent. Rozhodnutí o útoku mlčet oběti zdůvodňují například tím, že nevěřili, že by jim nahlášení útoku mohlo pomoct, případně útok nepovažovali za dostatečně vážný.

„Naší zkušeností je, že lidé s postižením o násilí často nechtějí nebo nechtějí mluvit. Důvodem není dle našeho názoru fakt, že by se to objevovalo zřídka, ale je to proto, že tito lidé mnohdy nemají dostatek odvahy nebo podpory, protože toto téma je stále tabuizované. Důvodem je také zkušenost, že násilníky jsou často blízké osoby, mnohdy i pečující,“ uvedla Monika Šimůnková, zástupkyně veřejného ochránce práv. Oběti se tak bojí, že by nahlášením přišly o pomoc, kterou potřebují.

Příklady útoků, které lidé s postižením zažili „Při vystupování z auta, které jsem zaparkovala na místě pro invalidy, mi začal jeden pán nadávat. Byl opravdu velmi sprostý a vyhrožoval mi, že mě zmlátí, pokud neodjedu. Celkově na mě řval, že v takto mladém věku mi nic být nemůže a jen obírám stát a beru lidem, kteří to potřebují, možnost parkování.“ „Ostré nadávky a výhružky, že jsem odpad společnosti, že bych měla ‚chcípnout‘. Plivnutí dané osoby mým směrem od neznámé osoby na ulici v Praze. Vyhrožování jejím psem, to vše bez předchozího kontaktu.“

To ostatně potvrzují i výsledky výzkumu. Když se pracovníci In Iustitia ptali na nejzávažnější útok, který oběti zažily, ve 43 procentech případů byl útočníkem člověk blízký. U další třetiny případů jej znaly oběti letmo.

„Negativní zkušenost s policií nebo strach na sebe vůbec upozornit,“ zmínila další důvody toho, proč oběti útoky nehlásí, ředitelka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Camille Latimier.

„U lidí s postižením je navíc sebevědomí nižší než u většinové populace. Tím pádem není fenomén moc známý,“ dodala. V případě fyzického handicapu je pak problém třeba i to, že policejní stanice jsou málokdy bezbarierové.

Klára Kalibová, právnička a ředitelka In Iustitia, zmínila případ svého klienta, který je nedoslýchavý a negramotný. Když tento fakt řekla policistovi, který měl provádět jeho výslech, reagoval s tím, že to snad výslech raději vůbec neprovede. Podle práva jde přitom o zvlášť zranitelnou oběť, která má právo na vyslechnutí zvláštně vyškoleným policistou.

Podle Kalibové nejsou navíc lidé se zdravotním postižením dostatečně chráněni trestním právem. „Jejich viktimizace je přitom enormní. Je na místě, aby bylo neprodleně zahájeno legislativní úsilí směřující k posílení trestněprávní ochrany lidí se zdravotním postižením a dalších skupin osob, na které trestní zákoník nepamatuje,“ uvedla. Poukázala přitom na to, že kategorie útoků na zdravotně postižené nefiguruje ani v policejních statistikách.

Výzkumu se zúčastnilo 311 respondentů, častěji byly zastoupeny ženy, mladší lidé a obyvatelé větších měst. Nejčastěji byli pohybově či tělesně znevýhodnění, poté mentálně znevýhodnění, naopak hlasově či sluchově postižení byli v menšině.