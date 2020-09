Zabránit hlasování bez roušky nejde, komise ale má volat policii, říká Mlsna

„Když přijde volič k volbám bez roušky, komise mu musí umožnit odhlasovat. Je potřeba říci, že takový člověk se ale dopouští přestupku,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy Petr Mlsna. Komise by podle něj měla informovat městskou policii nebo správní úřad.

Kdy budou volby pro lidi v karanténě?

Zákon zcela jasně stanovuje podle jednotlivých zvláštních způsobů hlasování, kdy se odehrávají. To znamená, že pokud je někdo v karanténě nebo izolaci, může přijet ve středu na drive-in. Místo, kde se drive-in nachází, nalezne na stránkách obecního úřadu.

Musí se volič někam dopředu registrovat?

Volič se předem nemusí registrovat žádným způsobem, pouze při hlasování musí nějakým způsobem dokázat, že je v karanténě nebo izolaci z důvodů onemocnění covid-19. V případě, že někdo nehlasuje na drive-inu, případně onemocní až po středě 30. září, tak má možnost si zavolat speciální covidovou komisi, která za ním přijde a u té pak odvolí do přenosné schránky. Tady ale už je nutná registrace. To znamená, že na stránkách svého krajského úřadu nalezne volič telefonní číslo, na které může nahlásit, že chce odvolit tímto zvláštním způsobem.

Termíny Řádný termín krajských a senátních voleb vyhlásil prezident na 2.-3. října. V pátek mohou voliči odevzdat svůj hlas od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Drive-in volební místo pro voliče v izolaci či karanténě bude otevřeno ve středu 30. srpna od 8 do 15 hodin. V případě, že někdo nehlasuje v drive-inu, případně onemocní až po 30. září, má možnost zavolat speciální komisi, která za ním přijde a odvolí do přenosné schránky. To bude možné ve čtvrtek, pátek i v sobotu.



Speciální volební komise nebude mít dopředu seznam lidí, kteří jsou v karanténě?

Ne, není to potřeba.

Pokud budu mít nařízenou karanténu, ale přesto přijdu k volbám, bude o tom komise vědět?

Nebude, to okrsková volební komise nepotřebuje mít k dispozici.

Z koho se bude speciální komise skládat?

Ta se bude skládat z jednoho zapisovatele a tří příslušníků Armády České republiky, kteří budou dohromady v této čtveřici zajišťovat bezpečnost hlasování na drive-inu.

Jak bude okrsková volební komise v místě bydliště vědět, že jsem odhlasovala mobilně?

Při hlasování na drive-inu vaši identitu zaznamená zapisovatel. Ten také ověřuje, že máte oprávnění volit. Informace o odvolení pak přes krajský úřad doputují k příslušné okrskové komisi tak, aby vyškrtla tohoto voliče ze seznamu voličů a ten už nemohl v pátek nebo v sobotu odhlasovat.

Pokud bude někdo v karanténě nebo izolaci a nebude se moci k volbě dostavit, přijede za ním někdo s volební urnou?

Ano. Přenosnou schránku si můžete zavolat ve čtvrtek, v pátek nebo v sobotu.

Jaká opatření musí lidé na drive-in stanovišti dodržovat?

Nevystupují z vozidla, přijedou, srolují okénko, podají příslušníkovi zvláštní komise svůj občanský průkaz, volič bude ztotožněn, zapisovatel si zaznamená jeho identitu, dostane hlasovací lístky pokud bude chtít, dostane volební obálky, odebere se na druhou část toho průjezdového stanoviště „za plentu,“ tam má možnost si dát svůj volební hlas do obálky a na konci průjezdu jej vhodí do volební urny. Je to poměrně jednoduché.



Kdy se budou volební hlasy z drive-in míst sčítat? V sobotu?

Samozřejmě až v sobotu po 14. hodině, koncem voleb.

Jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost uren?

Urny se budou koncem hlasovacího dne odevzdávat na krajský úřad. Bezpečnost je poměrně vysoká, protože ze všech drive-inů případně přenosových uren, jsou všechny uloženy na krajském úřadě.

Kolik drive-in míst v krajích bude?

To musíte rozpočítávat podle okresů, v každém bude jeden drive-in. Máme 76 okresů v české republice plus dvě místa v Praze.

Volební drive-in Mobilní volební stanoviště je určené pro ty, kteří jsou v izolaci nebo karanténě kvůli koronaviru. Volební místo pro ně bude otevřeno ve středu 30. září od 7 - 15 hodin. Volič smí hlasovat pouze v drive-inu na území svého okresu. Musí mít připravený: občanský průkaz, potvrzení o nařízení karantény, pokud mu bylo vydáno a voličský průkaz, pokud mu byl vydán. Posádka auta musí mít nasazené roušky, nevystupuje z vozidla, komunikuje s komisí přes stažené okénko a dodržuje pokyny komise.

Kam se budou započítávat hlasy ze zvláštních voleb?

Bude se to započítávat tam, jako byste volila v okrskové volební komisi. Pokud hlasujete třeba v senátních volbách, tak se to započítává k příslušnému senátnímu obvodu, do kterého patříte. Jinde odvolit ani nemůžete. V případě krajských voleb, když odvolíte například v Karviné, tak samozřejmě hlas se započítává do krajských voleb v Moravskoslezském kraji. To je standardní, v tom není žádný problém.

Tři dny před prvním dnem voleb nemohou být zveřejňovány volební průzkumy. Mě by zajímalo, jestli termín bude v tomto případě dřív, když volby začnou probíhat už od středy.

Ne. Řádný termín voleb je vyhlášen na 2. až 3. října, tak, jak jej vyhlásil i prezident republiky. To, že je umožněno hlasovat zvláštním způsobem, tedy na drive-inu nebo do přenosných schránek z důvodu infekčního onemocnění, to samo o sobě není řádným termínem voleb, to je pátek a sobota.

Jak bude probíhat ochrana volebních místností?

Ministerstvo vnitra vydalo směrnici, ve které uvolnilo prostředky ve výši 25 milionů korun. Na to, aby si jednotlivé volební komise, starostové, mohli nakupovat dezinfekci, roušky, rukavice tak, aby byli členové chráněni. Starostům se částka bude proplácet v rámci volebních nákladů.

Může být voliči, který přijde do volební místnosti bez roušky, znemožněno volit?

Když přijde volič k volbám bez roušky, komise mu musí umožnit odhlasovat. Je potřeba říci, že takový člověk se dopouští přestupku. Komise by následně měla informovat buď příslušnou městskou policii, pokud se bude nacházet v daném místě, nebo správní úřad, obecní úřad, aby s takovým člověkem zahájil správní řízení.