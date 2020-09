VIDEO: Ministerstvo vnitra ukazuje, jak v říjnových volbách bezpečně volit

Prezident Miloš Zeman vyhlásil termín konání příštích voleb do krajských zastupitelstev na 2. a 3. října 2020. Ve stejné dny proběhne i první kolo voleb do Senátu. V pátek jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020.