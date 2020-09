Vnitro představilo v Pardubicích volební drive-in, plenta chybět nebude

K vojenskému stanu míří v autě voliči. Mají covid, nebo nařízenou karanténu, proto vůbec nesmějí vystoupit z auta. Dopravní policisté k tomuto sídlu volební komise pustí vždy jeden automobil.

K autu přichází člen volební komise, který vyzývá přes stažené okénko k předložení občanského průkazu. Volič si na výzvu stahuje roušku, aby si komisař ověřil jeho totožnost a hlásí jméno zapisovateli do stanu.

„Společně s občankou mu dává hlasovací obálku a případně i hlasovací lístky, pokud je s sebou volič nemá,“ vysvětluje před modelem drive-inu tisková mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Řidič pak popojede necelý metr do prostoru, kde je sám tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Tady upravuje hlasovací lístky.

„Pokud hlasuje do Senátu, vkládá jen do žluté obálky. Když hlasuje do krajských voleb, může udělit až čtyři preferenční hlasy. Soukromí při hlasování mu zaručuje roztažená plenta, takže voliči z auta nevidí do stanu a diskrétnost je tak zachována,“ popisuje Malá.

Poté popojíždí volič zase o kousek dál k hlasovací schránce, kde může volební komise dopomoci.

Auto s více voliči? „Zříkáte se tajnosti hlasování“

„Může se stát, že řidič nezastaví přesně, takže urnu přidrží, aby do ní mohl pohodlně vhodit. Pokud je v autě více voličů, člen volební komise obejde s urnou auto voličů tak, aby všichni mohli z auta pohodlně odhlasovat,“ řekla Malá.

Volební drive-in Mobilní volební stanoviště je určeny pro ty, kteří jsou v izolaci nebo karanténě kvůli koronaviru. Volební místo pro ně bude otevřeno ve středu 30. září od 7 - 15 hodin. Volič smí hlasovat pouze v drive-inu na území svého okresu. Musí mít připravený: občanský průkaz, potvrzení o nařízení karantény, pokud mu bylo vydáno a voličský průkaz, pokud mu byl vydán. Posádka auta musí mít nasazené roušky, nevystupuje z vozidla, komunikuje s komisí přes stažené okénko a dodržuje pokyny komise.

„V tom případě sice není zcela zajištěna tajnost hlasování, ale tím, že si voliči sednou do společného auta berou na sebe to, že se tajnosti zčásti můžou zřeknout. Je to tak tak trochu daň za to, že mají možnost tímto způsobem hlasovat,“ řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Petr Vokáč.

Pokud bude počet nakažených přibývat, zvažuje ministerstvo vnitra posílení týmů na drive - inech.

„U některých drive - inů půjdou udělat dva průjezdy u jednoho místa a dvě komise, bude však záležet, jak se bude vyvíjet situace,“ řekl Vokáč. Praha bude mít drive - iny pouze dva. „Tato mobilní volební stanoviště jsou určena pro kohokoli, kdo je v karanténě nebo izolaci,“ řekl Vokáč.

Takto omezení voliči navíc musí volit jen v okresním drive - inu, kam místně přísluší. Všechny členy volební komise chrání ochranné pomůcky.

„Ti, kteří komunikují s voličem mají respirátor a štít a ochranný plášť a rukavice. Používají dezinfekci. Zapisovatelem je pak nevoják, zpravidla úředník, který řeší zápisy do seznamů těch, kteří odhlasovali. Ten nepřijde do kontaktu s voličem ani jeho občankou. I tak má ovšem roušku, štít i rukavice,“ popsal Vokáč.