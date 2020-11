Nejčastější lži kolem viru: čipy od Billa Gatese či sledování přes eRoušku

Věty v úvodu pocházejí ze sociální sítě Facebook. Podobných příspěvků se na internetu dají najít stovky. Lžím a dezinformacím se v ­době epidemie koronaviru nadmíru daří. Některé z nich na svém webu vyvracejí ministerstva vnitra a zdravotnictví. Na Twitteru se o to snažil i bývalý ministr Roman Prymula a zapojují se také osobnosti na sociálních sítích.



Konspirátoři jim ale nevěří. Mnohem raději uvěří svým přátelům. „Mnoho lidí má pocit, že pokud jim nějaký kamarád nebo známý pošle e-mail nebo zprávu na Facebooku, je to, jako kdyby to říkal přímo jim. Je pak jedno, jestli to pošle více lidem soukromě, nebo veřejně,“ vysvětluje Veronika Batelková, lektorka mediální gramotnosti a předsedkyně spolku Zvol si info. MF DNES shromáždila nejčastější dezinformace, které se kolem koronaviru šíří. Snaží se je i uvést na pravou míru.