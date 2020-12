Fake news roku: pandemii řídí farmaceuti, Bill Gates chce očipovat lidstvo

Bill Gates chce očipovat lidstvo

Častým terčem fake news byl i letos spoluzakladatel společnosti Microsoft Bill Gates. Jeden z nejbohatších lidí planety chce podle dezinformací na sociálních sítí využít pandemie koronaviru k očipování celého lidstva.

„Přítel z Anglie byl na testech na covid-19. Dlouho ho pak bolel nos a občas se mu z něj zničeho nic spustila krev. Z té nosní dírky, kde mu dělali stěr. A jednou, když se u televize šťoural v nosu, si vytáhl tohle. Nejdříve nevěděl, co to je. Pak si vzal lupu a skoro mu spadla brada. Tento nanočip vám při testech školený zdravotník strčí hluboko do nosu tou dlouhou tyčinkou,“ uváděl příspěvek, který se v létě šířil nejen mezi Čechy na Facebooku.

Za vším má stát právě americký miliardář. „Dle informací do vývoje tohoto prvního nanočipu, který se lepí na sliznici, investoval Bill Gates 20 miliard dolarů a do nanočipu druhé a třetí generace (ve vakcíně) jenom 400 milionů,“ tvrdilo se také v příspěvku.

Jedinou informací, která je z této fake news pravdivá, je fakt, že Bill a Mellinda Gatesovi na vývoj vakcíny proti koronaviru skutečně nezištně přispěli miliony dolarů. Ostatně jako i na jiné typy vakcín proti nejrůznějším nemocem.

Expertka na dezinformační kampaně Alexandra Alvarová v minulosti uvedla, že boj s rychle se šířícími hoaxy je náročný. Podle ní je třeba proti dezinformacím používat metody, které užívají i dezinformátoři, tedy rychlá a jasná sdělení vyvolávající emoce.

Jako příklad vhodného protiútoku uvedla právě fiktivní přiznání zakladatele Microsoftu Billa Gatese, že se chystal ovládnout svět pomocí chemtrails, vakcíny a 5G sítí, ale „Máňa to na Facebooku odhalila a všem to vykecala“.